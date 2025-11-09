El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Directo Bilbao Basket-Zaragoza, minuto a minuto
Seltón filtra un pase en la primeta mitad ante la mirada de Jauregizar. Ignacio Përez

Una victoria de servicios mínimos

El Athletic ganó al Oviedo porque a Nico Williams se le encendió una vez la bombilla de la inspiración, aunque dominó y pudo marcar más goles

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

Había que ganar y se ganó. Cualquier otro resultado hubiera abierto demasiados interrogantes en el entorno rojiblanco. Pero es que cualquier otro marcador ante un ... rival tan endeble como el Oviedo hubiera significado directamente un viaje al frenopático. Era complicadísimo perder ante un equipo tan inofensivo, tan falto de ambición y tan resignado a su condición de colista. Pocas veces se ve en un campo un conjunto que estando por detrás en el marcador se dedique a dar pases horizontales o a su portero, como calculando que la derrota mínima es un buen resultado para el partido de vuelta. Pero esto es la Liga, así que no extrañó que los numerosos asturianos que poblaron San Mamés con sus camisetas de Cazorla, terminaran abroncando a sus jugadores.

