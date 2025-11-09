Una victoria de servicios mínimos

Había que ganar y se ganó. Cualquier otro resultado hubiera abierto demasiados interrogantes en el entorno rojiblanco. Pero es que cualquier otro marcador ante un ... rival tan endeble como el Oviedo hubiera significado directamente un viaje al frenopático. Era complicadísimo perder ante un equipo tan inofensivo, tan falto de ambición y tan resignado a su condición de colista. Pocas veces se ve en un campo un conjunto que estando por detrás en el marcador se dedique a dar pases horizontales o a su portero, como calculando que la derrota mínima es un buen resultado para el partido de vuelta. Pero esto es la Liga, así que no extrañó que los numerosos asturianos que poblaron San Mamés con sus camisetas de Cazorla, terminaran abroncando a sus jugadores.

El Athletic ganó porque a Nico Williams se le encendió una vez la bombilla de la inspiración, dejó atrás a tres rivales y le clavó un disparo alto a Escandell, un portero muy por encima del nivel de sus compañeros de campo. Pudo marcar más goles, sí, porque dominó, a ratos a placer, pisó el área rival con frecuencia y remató lo suficiente como para cerrar el partido mucho antes del pitido final. Pero el calibre de la victoria debe medirse por el nivel de la oposición que tuvieron que vencer los rojiblancos, y éste fue tan bajo que habrá que esperar a otras citas para comprobar si el equipo va recuperando el tono. Lo de ayer fue un partido de servicios mínimos.

El equipo no dio señales de mejoría respecto a lo que venimos viendo hasta la fecha. Incidir en los argumentos habituales ya resulta ocioso. Es verdad que el Athletic venía de jugar el miércoles, que algunos lesionados siguen en la enfermería y que entre pitos y flautas, el grupo sigue sin coger el ritmo que necesita para desplegar su juego.

Martim Francisco, natural de Belo Horizonte, constaba hasta la fecha como la única relación del Athletic con el fútbol brasileño. Fue el entrenador de los rojiblancos entre 1958 y 1961. De su paso por el banquillo de San Mamés se recuerdan dos hitos: los 33 goles que marcó el Athletic en apenas un mes al Sporting de Gijón, 9-0; Celta, 9-0; Osasuna, 1-8; y Betis, 7-0, y su impulso a la creación del equipo juvenil, a cuyos componentes pagaba pequeñas primas de su propio bolsillo, hasta que se enteró la directiva y se lo prohibió.

El último futbolista del Athletic con gusto por los taconazos y el fútbol fino que se recuerda, es Manolo Sarabia, quien tantos pañuelos hizo flamear en la vieja catedral en sus tardes más inspiradas. Bueno, pues ahora tenemos a Selton, brasileño por parte de madre, que en su debut en San Mamés no se cortó un pelo en pedir la pelota, soltar una rabona, marcharse de su marcador como Houdini y hasta devolver un balón de tacón volando sobre la línea de fondo, como hizo Cruyff para marcar uno de sus goles más recordados.

El debutante levantó las mejores ovaciones por su desparpajo y su inteligencia para mejorar casi todos los balones que pasaron por sus botas. A sus dieciocho años, le falta mucho para consagrarse como un futbolista de máximo nivel, pero, sin duda, tiene todas las condiciones para alcanzar esa categoría más pronto que tarde. Por encima de los detalles de calidad técnica que dejó, su gusto por el toque y la visión para jugar siempre de cara y dando ventaja al compañero, destacó un descaro y una confianza impropias de un juvenil que se está estrenando en el fútbol de élite. Un cambio de juego suyo dio inicio a la jugada de Nico Williams que acabó en el único gol de la tarde.

Valverde le mantuvo en el campo durante una hora. Le cambió por Unai Gómez, que es de Bermeo y no tiene propensión genética para el taconazo o la rabona. A la vista de que el equipo no veía la forma de ampliar el marcador, el míster decidió sustituir el arte por hormigón armado. Detrás de Unai Gómez se fueron incorporando Rego y Vesga, centímetros y músculo para terminar de bloquear a un Oviedo incapaz de traspasar el medio campo.

Solo lo ajustado del marcador y la tendencia de la zaga rojiblanca a meterse en líos mantuvo el interés de un partido soporífero. El VAR ya le tuvo que sacar las castañas del fuego al Athletic en el primer tiempo después de una serie de errores encadenados, y la tarde se cerró con una salida apurada de Simón a despejar de cabeza fuera del área en el minuto 88. Como si a falta de rival, los rojiblancos hubieran querido poner a prueba el humor de sus seguidores por sus propios medios.