Ganar en el campo del Levante se había convertido en una obligación para el Athletic después de lo que venía sucediendo, e inmediatamente antes de ... lo que está por venir. La visita a un campo en el que su propietario no había conseguido ganar se antojaba una ocasión ineludible para hacer caja. No era una final, porque una final se puede ganar o perder; eran tres puntos que estaban ahí para cogerlos sí o sí porque, de no hacerlo, el horizonte se presentaba entre gris oscuro y negro carbón.

El Athletic supo estar a la altura de las circunstancias, lo que no es muy frecuente este año, y cumplió con su obligación con creces para obtener, por fin, otro triunfo fuera de casa, un prodigio que no ocurría desde agosto. Es una victoria reconfortante que nos recuerda que no todo está perdido y que al equipo no se le ha olvidado ni ganar ni jugar al fútbol. Otra cosa es que siga con el punto de mira desviado y que no se termine de quitar la mala costumbre de ser amable con el rival. Que en un partido como el que vimos Unai Simón tuviera que hacer tres paradones de esos que ahora les dicen de 'valor gol' es un detalle que no se debe pasar por alto.

Este Athletic tan inseguro este curso despejó muy pronto sus dudas. Un gol en el tercer minuto condiciona cualquier partido. El equipo que marca se reafirma en sus convicciones; el que encaja puede perder los nervios a poco que le sigan apretando. La jugada entre Berenguer y Nico que Navarro remachó a puerta vacía fue un anticipo de lo que veríamos a continuación hasta el descanso: el Athletic apabulló a un Levante que se fue a la caseta con dos goles en contra y sin enterarse por dónde le daba el aire.

Si la jugada del primer gol nos adelantó lo que vendría después, el contrataque que dio lugar al segundo fue el resumen más brillante de un primer tiempo que fue, sin duda, el mejor del curso. Berenguer, bastante mustio en los dos últimos partidos, estuvo en ambas jugadas. La segunda fue uno de esos prodigios reservados solo a equipos que coleccionan estrellas. Guruzeta, Yuri, Berenguer, Robert Navarro y otra vez Berenguer trenzaron una contra para ponerla en bucle en Lezama durante un mes. Berenguer dejó solo y encarado a puerta a Nico con un último pase preciso, y el menor de los Williams culminó en plan artístico dándose un homenaje después de 45 en los que se pareció mucho al futbolista determinante que necesita el equipo como el comer.

Fútbol primoroso

El Athletic se retiró al descanso con el partido medio resuelto. Podía haberlo liquidado en ese primer tiempo a ratos primoroso ante un Levante blando y confuso que ejerció de colista, pero tampoco vamos a exigir que todos los males desaparezcan de un plumazo. Desperdiciar media docena de ocasiones o aproximaciones más que prometedoras es algo bastante habitual para este Athletic. Nico remató a la base del poste, Navarro cruzó demasiado tras un buen recorte, Berenguer se equivocó en un último pase malo cuando la jugada pedía un disparo suyo y Guruzeta se dejó el balón atrás cuando se marchaba solo hacia la portería. En fin, lo habitual. La novedad fue que toda la aportación del Levante en el partido fueron tres faltas que consiguió forzar en la derecha de su ataque.

Todo seguidor del Athletic sabe que siempre cabe esperar lo inesperado con este equipo, así que a pesar de su abrumador dominio y la ventaja en el marcador quedaba toda la segunda parte. Y, efectivamente, el segundo tiempo nos trajo un partido muy distinto. El Levante volvió al campo con la desesperación de los condenados. A su técnico le daba igual ocho que ochenta y con tres cambios de golpe más los dos que introdujo después retiró defensas para acumular gente de ataque. Consiguió quitarle al Athletic la pelota y el control planteando un partido anárquico en el que el Levante llegaba arriba con seis o siete jugadores creando bastantes problemas a una defensa que había estado de vacaciones hasta el descanso.

A cambio, el Athletic disponía de una autopista de tres carriles hacia la portería rival, pero la inspiración se estaba convirtiendo en transpiración y no hubo manera. La lesión de Navarro nos recordó que el mal fario sigue persiguiendo a este grupo. Cuando a Guruzeta le dio por imitar al mítico Abreu fallando un remate a puerta vacía a medio metro de la raya comprendimos que lo mejor del partido se había consumido en la primera parte.