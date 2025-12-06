El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Izeta y Unai Gómez corren a celebrar con Berenguer el gol de la victoria. Ignacio Pérez

Tres puntos para recuperar la autoestima

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:55

El desastre del miércoles pasado había dejado muy mal cuerpo a la familia rojiblanca. Ya se sabe que el fútbol son resultados y una derrota ... como la que sufrió el Athletic era de las que hacen mucho daño, no solo por la amplitud del marcador sino por la forma en la que se produjo. No es extraño que el personal se presentara en la grada con la mosca detrás de la oreja, tratando de encontrar alguna razón objetiva a la que aferrarse para mantener viva la esperanza. El recuerdo del último espectáculo de los de Valverde presentaba un panorama bastante sombrío y, lo que es peor, no se adivinaba la forma en la que el equipo pudiera darle la vuelta a la situación porque el Atlético no es precisamente el invitado más cómodo.

