Los directivos Joan Laporta y Jon Uriarte observan el partido desde la grada EC

La tradicional derrota en el Camp Nou

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:52

Le preguntaban los de la televisión a Jauregizar en el inicio de la segunda parte por las instrucciones que les había dado Valverde en el ... descanso tras el dos a cero del primer tiempo, y el de Bermeo respondió escueto: «Que sigamos igual, que aprovechemos nuestras oportunidades y que metamos un gol para meternos en el partido». Dicho y hecho. Los chicos cumplieron al pie de la letra las instrucciones de su entrenador, pero solo en su primera parte, o sea, siguieron igual que en los cuarenta y cinco minutos anteriores: unos dormidos y otros en actitud contemplativa, como si en lugar de estar en un partido de fútbol estuvieran haciendo yoga. Lo de marcar un gol, ya tal…

