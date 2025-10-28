El sitio del Athletic

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Valverde se lamenta durante la derrota del sábado ante el Getafe Luis Ángel Gómez

Juan Carlos Latxaga

Martes, 28 de octubre 2025, 00:14

Sin asimilar todavía el disgusto por la derrota ante el Getafe, Valverde se despachó en la sala de prensa de San Mamés un punto más ... allá de su habitual sinceridad cuando se sienta ante los micrófonos. Valoraba de esta manera la influencia negativa que puede estar teniendo la Champions League en el rendimiento general del equipo: «Estamos en una competición muy exigente, que genera mucha ilusión, pero esa no es nuestra competición. Nuestra competición es la Liga, sin ninguna discusión. La Champions nos quita energía de cara a los domingos».

