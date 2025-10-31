El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 31 de octubre
Robert Navarro en el partido ante el Getafe, el peor de la temporada del Athletic. Luis Ángel Gómez

La fama y la lana

En los últimos dos meses la Real Sociedad ha sumado siete puntos, frente a los cinco del Athletic

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Viernes, 31 de octubre 2025, 23:59

En el Athletic se viven vidas paralelas. El jueves la asamblea general confirmó que el club disfruta un momento dulce, con una economía boyante y ... una paz social ratificada en una reunión que batió la plusmarca de brevedad que estaba vigente desde aquellas asambleas que reunían a un centenar de socios en la Escuela de Ingenieros, discutían sobre el porcentaje de la subida de cuotas, votaban a mano alzada y se iban a merendar sin más asuntos que tratar, más allá de la gotera que le caía a algún socio de tribuna y que no terminaba de arreglarse a pesar de sus repetidas y razonadas reclamaciones.

