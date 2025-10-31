La fama y la lana

En el Athletic se viven vidas paralelas. El jueves la asamblea general confirmó que el club disfruta un momento dulce, con una economía boyante y ... una paz social ratificada en una reunión que batió la plusmarca de brevedad que estaba vigente desde aquellas asambleas que reunían a un centenar de socios en la Escuela de Ingenieros, discutían sobre el porcentaje de la subida de cuotas, votaban a mano alzada y se iban a merendar sin más asuntos que tratar, más allá de la gotera que le caía a algún socio de tribuna y que no terminaba de arreglarse a pesar de sus repetidas y razonadas reclamaciones.

Jon Uriarte acaba de igualar aquellas asambleas de Pedro Aurtenetxe, cuando el Athletic ganaba Ligas y el dinero de la televisión se contabilizaba en la partida de ingresos atípicos. La cita del jueves solo proporcionó excelentes noticias, empezando por su duración, por aquello de lo bueno si breve, dos veces bueno. Hay dinero en caja, que eso siempre tranquiliza mucho al socio, y la junta tiene planes para mejorar lo mejorado. Miel sobre hojuelas.

Ocurre, sin embargo, que el asunto deportivo, fin último de la entidad, no lo olvidemos, no está a la altura. Pasando por alto la trayectoria del femenino y el filial, el primer equipo no está replicando en el campo el éxito de los despachos. La plaga de lesiones que padece la plantilla, y nunca mejor empleado el término, está condicionando sin duda el devenir del equipo, aunque ésta no puede ser la única razón que justifique su paupérrima estadística. Las declaraciones de Valverde después de la derrota ante el Getafe apuntan en otra dirección que va más allá de la racha de contratiempos físicos.

Después de mucho tiempo de acumulación de esfuerzos, ha tenido una semana para corregir. Veremos si ha acertado en el diagnóstico y en la solución. De momento, la noticia principal es la convocatoria de Selton, un juvenil muy prometedor. El derbi de esta tarde refleja con claridad aquello que dijo Valdano respecto al estado de ánimo. La Real vive metida en urgencias en este arranque liguero. La palabra crisis se repite en el entorno txuri urdin y se cuestiona el trabajo de Sergio Francisco en su estreno en la categoría. En el bando rojiblanco se aprecia todavía una cierta resistencia a pronunciar palabras mayores, aunque el fiasco contra el Getafe haya tenido un impacto apreciable en el humor de la afición. La tabla clasificatoria está actuando como tabla de salvación; a fin de cuentas el Athletic no está tan lejos de los puestos europeos.

Siguiendo con el estado de ánimo, cualquier observador neutral diría que la Real llega al derbi jugándose poco menos que la vida, mientras que para el Athletic el partido es una oportunidad para retomar el vuelo hacia los puestos de privilegio. Pues bien, si atendemos a lo que ha ocurrido en los dos últimos meses comprobamos que la trayectoria de la Real Sociedad ha sido menos mala que la de los rojiblancos. Los donostiarras han sumado en este tiempo siete puntos, con dos victorias, un empate y cuatro derrotas. El Athletic se ha quedado en cinco, con una sola victoria y dos empates. Unos se llevan la fama y los otros cardan la lana cuando, en realidad, ambos llevan dos meses caminando del brazo.

Los de Valverde viven todavía de las rentas de un mes de agosto pleno de triunfos, tres, pero que ya queda tan lejos que su recuerdo se difumina, aunque los puntos siguen contantes y sonantes en el casillero, por supuesto. Y menos mal. Vivir de las rentas no es un buen negocio en el fútbol. El balance del trimestre todavía se sostiene, pero la tendencia de los dos últimos meses es desoladora.

El Athletic ha hecho números de descenso, peores que el colista Girona, que ha sumado dos puntos más, e idénticos a los del Valencia. Sólo el Oviedo, penúltimo clasificado, ha sido peor que el Athletic en este periodo con sus cuatro puntos. Los tres que ocupan puestos de descenso han sumado los mismos triunfos que los rojiblancos estos dos meses: uno. Los que les preceden en la tabla, Real Sociedad, Mallorca y Levante, han ganado dos partidos. Los donostiarras han sumado dos puntos más, mientras que insulares y levantinos han acumulado tres puntos más que el Athletic.

Lo mejor de estos meses de septiembre y octubre es que ya han terminado. El Athletic tiene que comenzar una nueva vida esta misma tarde si no quiere empezar a verse metido en un buen lío. Si la Real se la juega en el derbi, el Athletic, también. Y para colmo, unos llegan después de ganar bien al Sevilla y los otros acaban de perpetrar uno de los peores partidos que se les recuerda en muchos años.