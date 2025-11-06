Una derrota digna dentro de lo que cabe

Dadas las circunstancias, a lo máximo que podía aspirar este miércoles el Athletic era a una derrota digna, a salir de St. James' Park sin ... más daños que otro partido perdido dentro de la nefasta rutina en la que se ha instalado el equipo esta temporada. Decíamos después de la derrota de Anoeta que este Athletic no tiene el cuerpo para derbis. Tampoco tiene cuerpo y uno diría que ni espíritu, ahora mismo, para disputar una competición del calibre de la Champions.

El Athletic se presentó en Newcastle con nueve futbolistas fuera de combate. El último cayó en la misma ciudad inglesa. Guruzeta se quedó en el hotel aquejado, según el parte médico oficial, de un «síndrome gripal con afectación gastrointestinal». Ya sabíamos que los futbolistas, a diferencia de los señores particulares, no suelen padecer un simple trancazo, sino procesos gripales. Por no hablar de cómo llama la gente corriente a las afectaciones intestinales.

Así que Valverde improvisó una alineación veraniega. Ante todo un Newcastle y en la Champions League. Para que luego digan que el míster es aburridamente fiel a su 'modus operandi' y nunca se atreve a presentarnos novedades. Decía Heráclito que todo cambia y nada permanece. Si el sabio griego viera al Athletic le daría la vuelta al aserto. En el Athletic es exactamente lo contrario: nada cambia y todo permanece.

Hace cuatro días Brais pudo rematar dos veces en el área pequeña para marcar el primer gol. El segundo llegó a los dos minutos de la reanudación, en una bajada de tensión competitiva que llamaría la atención si no se repitiera tantas veces. Del tercero se autoinculpó Robert Navarro pidiendo perdón a sus compañeros porque «estaba tieso» y no pudo acudir a defender la última jugada.

En Newcastle nadie vio a Burn, dos metros de futbolista de arriba abajo, que se plantó solo en el segundo palo en una jugada a balón parado para cabecear a la red como en un entrenamiento. A los cuatro minutos de la segunda parte Joelinton cabeceó en el área pequeña el segundo gol, el que finiquitaba el partido, ante la atenta mirada de los centrales. El Newcastle ganó con casi nada. Le bastaron dos remates fáciles y mantener el partido bajo control ante un rival que se desgastaba en la presión para recuperar balones con los que a continuación no sabía qué hacer. Los ingleses estuvieron imprecisos y hasta se diría que sorprendidos en el arranque del partido por la actitud combativa del Athletic, pero disiparon las dudas de un plumazo, porque aunque las apariencias apunten a otra cosa, a este equipo le hacen mucho daño con muy poquito.

Sin suerte

En la dinámica en la que se encuentra el Athletic ni siquiera hay espacio para un golpe de suerte. Al contrario, si algo tiene que salir mal, saldrá peor. El palo le negó a Adama el que pudo ser un golazo, y el portero le sacó a Unai Gómez un remate complicado que debió ser mejor. Si lo máximo a lo que podía aspirar el equipo que improvisó Valverde era a salir de St. James' Park con la cabeza alta, podemos decir que cumplió el objetivo. El Athletic fue un derrotado muy digno. Y si el aficionado se queda con lo último que vio y olvida el resto, hasta podrá decir que mereció si no un mejor resultado, sí un marcador más ajustado. Porque sus mejores minutos llegaron con los cambios, cuando el técnico sacó del banquillo no la artillería, que no tenía, sino a la chavalería.

Debutaron Selton y Hierro, y Nico Serrano volvió a hacer acto de presencia en el campo. Entre su desparpajo y que el Newcastle ya había dado por cerrado el trámite cuando todavía faltaba más de un cuarto de hora, el Athletic disfrutó de sus mejores minutos, con profusión de remates que hicieron trabajar al portero rival más que en toda la noche, y algunos detalles de los debutantes de esos que ponen los dientes largos al aficionado siempre deseoso de ver caras nuevas que vengan a dinamizar un equipo atascado.

Durante el ratito que estuvieron en el campo los dos novatos, el Athletic fue un equipo alegre que movió el balón con intención y picardía, como en aquel sombrerito que le colocó Selton al defensa para ponerle el balón a Unai Gómez, o la finta de Hierro para quedarse solo ante el portero en una jugada que mereció un mejor final.

Los debuts de los chavales constituyeron una de las dos buena noticias del Athletic en Newcastle. La otra fue que el partido terminó sin más lesionados. El domingo podremos comprobar si el Athletic le da la razón a Heráclito y esto empieza a cambiar. Porque una cosa es perder en Newcastle y otra no ganar al Oviedo en San Mamés.