Robert Navarro, titular en Anoeta, fue el autor del segundo gol de los rojiblancos Ignacio Pérez

Este Athletic no tiene cuerpo para derbis

Pocos argumentos podrán presentar los rojiblancos para una derrota que no hace más que dar continuidad a su pésima racha de resultados

Juan Carlos Latxaga

Juan Carlos Latxaga

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:08

Comenta

El desenlace del derbi, con el marcador apretado y el gol definitivo en el tiempo añadido, podría sugerir otra cosa, pero lo cierto es que ... el Athletic vivió de prestado prácticamente durante toda la tarde en Anoeta. Digamos que salvo el primer cuarto de hora, en el que hizo valer su presión adelantada sobre una Real un tanto obnubilada por su habitual hipermotivación en este choque, el partido fue siempre de los jugadores de Sergio Francisco. Pocos argumentos podrán presentar los rojiblancos para una derrota que no hace más que dar continuidad a su pésima racha de resultados, consecuencia lógica de sus pobres prestaciones sobre el césped.

