Ander Izagirre, Ibon Sánchez, Selton Sánchez y Asier Hierro. Athletic Club

Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic

El entrenador convoca para la Champions al central Izagirre, al mediocentro Ibon Sánchez, al mediapunta Selton y al delantero Asier Hierro

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Newcastle

Martes, 4 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

El Athletic se presentará mañana en St. James Park con la enfermería llena. Iñaki Williams, Maroan, Prados y Egiluz eran baja segura. A este grupo ... se les ha unido hoy Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche. Esto abre la puerta a una convocatoria inédita. Ernesto Valverde ha reclutado de urgencia a cuatro canteranos para completar su lista. Son el central Ander Izagirre, el mediocentro Ibon Sánchez, el mediapunta Selton Sánchez y el delantero centro Asier Hierro. Estas son sus cualidades.

