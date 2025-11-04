Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic

El Athletic se presentará mañana en St. James Park con la enfermería llena. Iñaki Williams, Maroan, Prados y Egiluz eran baja segura. A este grupo ... se les ha unido hoy Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche. Esto abre la puerta a una convocatoria inédita. Ernesto Valverde ha reclutado de urgencia a cuatro canteranos para completar su lista. Son el central Ander Izagirre, el mediocentro Ibon Sánchez, el mediapunta Selton Sánchez y el delantero centro Asier Hierro. Estas son sus cualidades.

Ander Izagirre El central que vino desde la cantera del Eibar en la 'operación Nolaskoain'

Ampliar

Ander Izagirre (Amorebieta-Etxano, 22 años) fichó por el Bilbao Athletic en 2024 procedente del Vitoria (entonces filial del Eibar) dentro de la operación de traspaso al club de Ipurua de Peru Nolaskoain.

Izagirre inició su formación en Lezama en edad alevín, para regresar al Amorebieta en infantiles antes de fichar por la cantera del Eibar, donde llegó hasta su filial de Tercera.

Fichó por el Athletic en pleno proceso de recuperación de una operación del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Su estreno con el Bilbao Athletic la pasada campaña se produjo ocho meses después de su llegada y cerró el curso con 11 partidos.

En verano fue sometido a una nueva intervención en la rodilla, lo que le dejó sin pretemporada. Hasta el momento sólo ha disputado cuatro partidos con el filial. En los dos últimos no ha tenido minutos. Es su primera convocatoria. Se le considera un central con grandes condiciones y se cree tanto en él que incluso se le fichó en plena fase de recuperación de una lesión

Ibon Sánchez El mediocentro getxotarra que debutó en la Champions en Dortmund

Ampliar

Ibon Sánchez (Getxo, 21 años) repite en una convocatoria Champions. La anterior le dejó un enorme recuerdo. Debutó en Dortmund, en donde jugó los últimos diez minutos.

Valverde le sacó con 2-1 al campo, signo de que no se trataba de que se estrenase, sino de que aportarse. Su entrenador le elogió la víspera del duelo en Alemania. «Nos puede venir bien. Tiene recorrido y se mueve bien».

Ibon Sánchez llegó a Lezama con 14 años. A los 18 ya estaba en el Basconia, en donde brillaba como un afilado mediapunta. Llamó tanto la atención que la campaña de su debut le subieron a jugar con el Bilbao Athletic, con el que jugó las últimas ocho jornadas en Primera RFEF pese a su edad y que su categoría era Tercera.

Hace dos campañas brilló en el ascenso a Primera RFEF pese a que tuvo la competencia de Peio Rincón. Aún así fue el tercer jugador en minutos del filial anotando dos goles y dando cinco asistencias.

La campaña pasada fue la de su confirmación, pese a que en la primera vuelta le costó tener minutos. En la segunda se convirtió en indiscutible y firmó tres goles y otras tantas asistencias. Su capacidad de liderazgo le ha hecho portar el brazalete de capitán tras la marcha como cedido de Beñat Gerenabarrena. Ha jugado ocho partidos con el filial sin goles ni asistencias.

Selton Sánchez El mediapunta de 18 años que gusta mucho a Valverde

Ampliar

«A Valverde le gusta mucho», lanzan en Lezama cuando se refieren a Selton Sánchez (nacido en Durango, pero afincado en Basauri, 18 años). Sus espectaculares apariciones en la Youth League (un gol y tres asistencias en dos partidos) han causado impacto en Lezama. Valverde le lanza gestos de que cuenta con él y que está cerca de debutar. Le llevó a Anoeta el sábado y repite en la convocatoria en Newcastle.

Llegó a Lezama a los 10 años procedente del Abaroa de Basauri. No es un mediapunta puro, aunque tiene llegada. Es un 8, un centrocampista creativo: conduce, rompe líneas, asiste y da ritmo. En Lezama lo comparan con el barcelonista Pedri.

Esta campaña tiene ficha del Basconia, con el que ha jugado cuatro partidos, pero ya ha debutado con el Bilbao Athletic. En Lezama es visto como la gran perla que viene. Félix Tainta, agente entre otros de los hermanos Williams, Sancet y Yeray, le representa.

Asier Hierro Un delantero con goles en el Basconia y juveniles

Ampliar

Asier Hierro (Basauri, 20 años) es un delantero al que ven futuro en el club. Esta campaña sólo lleva un gol en el Bilbao Athletic y otro en la Premier League International Cup. La pasada, la de su estreno en el segundo equipo, la cerró con dos dianas, pero sus números en el Basconia (12 goles) y en su último año juvenil (13) fueron brillantes.

En un fútbol que cada vez exige atacantes más completos, en Lezama destacan que su perfil reúne todos los ingredientes del delantero moderno: es alto (1,90), tiene poderío aéreo, pero también velocidad, técnica y movilidad.

No es el típico punta estático que vive en el área. Al contrario: baja a recibir, genera ventajas con el cuerpo, descarga de cara y vuelve a atacar el espacio. Tiene facilidad para caer a banda, desordenar defensas y arrastrar centrales.