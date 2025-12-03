El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manex Rezola, en el centro, en un UD Logroñés-Eibar B.

Un joven donostiarra del UD Logroñés descarta al Athletic y elige irse al Real Madrid

El club rojiblanco ha hecho todo lo posible por contratarle, pero al final se impuso la voluntad del mediopunta

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:02

El Real Madrid está muy cerca de cerrar la contratación de Manex Rezola (San Sebastián, 2006), un habilidoso mediapunta que milita en la UD Logroñés de la Segunda RFEF. El club blanco incorporará en el mercado de invierno al donostiarra, según ha adelantado el periodista Ángel García y ha podido confirmar EL CORREO. Las fuentes consultadas indican que el centrocampista tiene una cláusula de rescisión de 150.000 euros y que se incorpora al Madrid C, en Segunda RFEF.

El Athletic ha intentado fichar al jugador. El problema de los rojiblancos no ha sido que hayan llegado tarde o con una oferta inferior. Lo que ha sucedido, indican, es que el jugador ha elegido ir al Madrid. También lo querían Osasuna, Girona, Córdoba, Cádiz, Oviedo, Sporting, Leonesa e Ibiza.

Rezola jugó en numerosos equipos donostiarras: Antiguoko, Koxkas, Arrupe y Vasconia. Al acabar allí no encontró ninguna cantera profesional que le quisiera y firmó por el UD Logroñés, con el que cumple su segunda campaña. Es llamativo, en todo caso, que factorías como las del Athletic, Real Sociedad, Alavés y Osasuna no repararan en él y que tuviera que emigrar a La Rioja.

Rezola ha jugado este curso 13 partidos, 12 de ellos titularidades, y ha marcado dos goles, el último ante el Gernika en Las Gaunas. Su contrato con el club riojano concluye en 2029.

