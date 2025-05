El partido que ganó el jueves el Athletic

Daban ganas de abrazarlos. Media docena de chavales, con camisetas rojiblancas, charlando en inglés con unos tipos maduritos del Manchester United. Los segundos ocupaban las ... mesas del fondo y ellos se habían acercado. Descubrí la tertulia al ir hacia el baño de un Umaran que me retrotrae a los años del kinito y las tabernas con solera.-Mi aita estuvo en Manchester-le comentaba uno de aquí a otro de allá. Eran solo las cinco de la tarde, pero se intuía que el partido de las calles ya lo habíamos ganado. La noche del Rangers no se repetiría. Al menos de aquella manera. Desde que compartí lo que muchos vivimos el Jueves Santo ante los fanáticos de la violencia, no paro de recibir apoyos. La gente se ha hartado. Y lo proclama.

Otra cosa son las personas que tienen poder y cargo. En privado mucho-Estoy contigo Uriarte-. Pero en público miras a tu espalda y estás solo. Empezando por los dirigentes de Ibaigane y siguiendo con las autoridades. Los primeros no han dicho ni pio, pese a regir el club de una capital que pasó una noche de violencia tras un partido de su equipo. Y los segundos han reaccionado tarde y con tibieza. Como si esperaran a que nos olvidáramos del asunto. No ha sido así. Se lo digo yo que no paro de saludar a gente desconocida con la que compartimos el cariño hacia el Athletic y nuestra tierra. Personas que no van a quedarse de brazos cruzados si alguien intenta quemar otro contenedor o lanzar botellas. Cierto que en las redes ha habido diferencia de opiniones. Muchas de apoyo. Pero también mensajes anónimos deseándome lo peor y cagándose en mi madre. Por cierto ama dice que no me preocupe. Que los insultos le resbalan. Conociéndole, aunque recomienda a sus hijos que no corran riesgos y me recriminó el arrebato, estoy seguro de que esa noche ella también se habría enfrentado a los violentos.

Lo siento por quienes me apoyaron y ante las amenazas se plantearon cerrar sus cuentas de Twitter o Instagram. Las hordas cobardes y sibilinas jamás desaparecerán. Esa es una batalla perdida. Pero quedaba otra. La del mundo real. La respuesta de los violentos. Hacia la 1:30 intentaron repetir su caos lanzando botellas. Si no era al zipayo a quien pasara por allí. Hablan de pelea por algún tocamiento. A esas horas servidor estaba en casa, porque el viernes tocaba madrugar, así que no tengo más datos. Siendo grave y habiendo algunos heridos, no hubo más altercados. Salvo un detenido por lanzar un petardo a la ertzaintza. Como delincuente muy listo no era. Pero no fue la barbaridad de Semana Santa. Quizá porque se cobijaron en sus cuarteles a la espera de estar menos señalados. Ayudó que la afición rival se mimetizara con la nuestra. Saber que el dispositivo no resultaba necesario, porque estábamos mezclados, fue un mensaje maravilloso. Para la UEFA y para el resto. Es la demostración de que somos diferentes también en eso. Quienes intentan manchar el buen hacer son pocos. Aunque suficientemente dañinos como para convertir una noche de ensueño en una pesadilla. El jueves no lo lograron. Cierto que se anunciaron cambios en el protocolo de seguridad y me consta que influyó publicar el hartazgo. Saber que cada vez somos más quienes estamos frente a las ratas ha provocado un cambio. Eso me dicen y son fuentes fiables. Es triste que hayan tardado tanto y que haya sido así. Bienvenido sea. Porque llegarán otras noches y eventos. Por eso hoy la única tristeza que no se va es la de la derrota. Tres goles que sonaron a extremaunción.

Que nadie nos de por muertos. El fútbol se juega con un balón redondo que a veces parece ovalado y gira como menos te lo esperas. Qué mejor lugar para la utopía que el Teatro de los Sueños. Eso será cosa de los jugadores. De Marcos ya ha dicho que van a por todas. Nosotros tendremos otros partidos. Uno animando y otro en las calles. En Manchester confirmarán que el espíritu de 2012 sigue intacto. Y aquí sucederá lo mismo. Empezamos a ganar la noche en que dijimos basta y se confirmó el 2 de mayo. Parecía una competición sin final. Pero la tiene. Estamos en el camino para dejar claro que la calle es de todos y de nadie. Como el Athletic. Y como Bilbao. Que no lo olviden. O nos volverán a tener enfrente. Y cada vez somos más. Lo vi en los chavales que compartían la previa con los veteranos del Manchester. Gente normal. Sin ira en los ojos. De esa que entiende que un partido debe ser, ante todo, una pacífica fiesta. Y quien no lo acepte que se quede rumiando sus mierdas y sus odios en su puñetera casa.