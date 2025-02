Quienes desaniman a San Mamés

«Infundir vigor a un ser vivo». Eso dice la RAE de la palabra «Animar». Es bueno recordarlo ahora que Iñigo Cabacas Herri Harmaila está lanzando comunicados con exigencias. Una de ellas es que el Club les ayude con apoyo legal y, si hay multa, ... pagando la dolorosa. Es como si llegas a un acuerdo con alguien para que conduzca un autobús y te dice que debes pagar la multa porque le gusta ir por la acera. O si provoca un accidente y atropella a alguien que deberás defenderlo porque el peatón, diga lo que diga, ha tenido la culpa. Eso se llama ser caradura. O niñato consentido. La lío parda y que lo paguen mis padres. Así estamos. No hay más. Bueno sí. No entender lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y mira que es fácil.

Se quejan esos individuos, intento contener mis adjetivos, de que no les permiten hacer nada. A la mínima les multan y coartan su libertad de expresión. Vamos a ver, una cosa es gritar algo inadecuado en un momento dado, que también es reprobable, y otra corear un insulto. Por no hablar de ese absurdo empeño por ofender al rival subrayando su nacionalidad. Ya me entienden. Además de ser una grosería inaceptable, te multan. Ahora existe algo que se llama delito de odio. En los 80 se decían y coreaban barbaridades. También en San Mamés. Como «Indio» a Hugo Sánchez o «Maricón» a Michel. Y fuera teníamos que escuchar cosas que lo del otro día ante el Betis, a su lado, parecerían piropos. Pero no pasaba nada. Éramos una sociedad enferma que no veía algo malo en ello. Igual que no pasaba nada por conducir con una castaña descomunal, llevando a siete en el coche. Ahora la multa es de órdago y puedes acabar en la cárcel. Quizá por ello, y porque era necesario un cambio, hemos madurado. Salvo quienes no quieren entenderlo. De ahí los comunicados. Ni una autocrítica. El resto estamos equivocados. Y como somos tribuneros, fachas y acomodados les tratamos injustamente.

Llevo de socio desde los 15 años y frecuentando San Mamés desde mucho antes. Nadie tiene que darme lecciones de lo que es animar. Lo he hecho tras la portería de la Misericordia, tras la de Ingenieros y en tribuna. Y, como yo, el resto. Pero los que estaban a mi lado en Este Baja tenían entonces 30 años de media y ahora superan los 70. No animas igual. Esa es la realidad. Pero si lo explicas te dicen que eres un viejo de mierda y que cedas el carnet a alguien más joven. Me gustaría ver a esos que señalan a las tribunas cuando tengan, si llegan, a esa edad. Y lo dice alguien que sigue animando, hasta que un día me infarte, como el primer día. O que sufre urticaria cuando ve a gente que se va antes de terminar el partido. Y todo desde tribuna. Pagando una pasta que, muchas veces, ha supuesto quedarse sin vacaciones o rascar donde no había en tiempos muy jodidos. Así que menos bromas. Si te dan privilegios a cambio de que animes, hazlo. Pero no te creas el dueño del Club o que puedes decidir lo que debemos ser.

Creen que, según donde te sientes, votas una cosa u otra. O que hay muchos intolerantes que les recriminan por levantarse y agitar banderas. Qué cosas oiga. No saben que eso ha pasado siempre. Mi única bronca en San Mamés fue con un socio en los años 90, tendría él unos 60, que le arreó con el paraguas al que tenía delante porque se había levantado reclamando un penalti. Y con las banderas pasaba lo mismo. Por cierto, quienes hemos ido en los 80 con una del Athletic o una ikurriña por esos campos, sí que sabemos a qué saben las porras de la policía, por muy legal que fuera la bandera. Así que lecciones las justas. En realidad la culpa la tenemos nosotros. Ni desde el palco ni desde las gradas se ha hecho nada. Les hemos dejado crecer y, por aquello de que no enreden, se les ha dado privilegios y un megáfono. Y ya se sabe que con eso le basta a alguno para creer que puede y debe invadir Polonia. Quien con niños se acuesta...ya lo saben. Y ya que estamos, dejemos de mentir sobre algo muy serio.

Nadie está en contra de la petición de justicia para Iñigo Cabacas. Es lo que han dejado caer miembros del grupo que lleva su nombre y es mentira. Yo, por ejemplo, escribí varios artículos donde dejé claro que, para mí, lo mataron. Fuera por una acción desproporcionada o por una orden descabellada. Y aún se me revuelven las tripas al ver el bar de sus aitas y recordar el día que lo traspasaron porque quedaron muertos en vida. Por eso creo que Iñigo merece más respeto. Como lo cree la inmensa mayoría. Utilizar su recuerdo y su nombre para tapar macarradas, huelgas de niñato y delitos varios es un insulto a su memoria. Por no hablar de la desvergüenza de amedrentar a quien quiere apoyar al equipo. Eso sí que es fascismo. En fin, les dejo que hoy hay partido. Me voy a San Mamés. A ese lugar al que hay que ir a animar y no a desanimar. Y quien no lo entienda, ya sabe dónde está la puerta.