Jon Uriarte se presentará a la reelección a la presidencia del Athletic. Lo ha anunciado en el aeropuerto de Loiu minutos después del regreso de ... la expedición rojiblanca de Alemania tras la disputa el miércoles del partido de Champions ante el Borussia Dortmund. El empresario bilbaíno llegó al Palacio de Ibaigane en junio de 2022 y considera que el camino iniciado hace algo más de tres años debe tener continuidad en un nuevo mandato para apuntalar las líneas maestras que ha desarrollado en el club.

No sorprende el momento elegido para hacerlo público porque el contexto deportivo, social y económico le favorece al margen de la crisis de resultados por la que atraviesa el Athletic en este inicio de curso. Pero sí el escenario, alejado de las instituciones rojiblancas, y la forma, convocando a los medios de comunicación en la terminal vizcaína con poco más de dos horas de antelación.

El mandatario rojiblanco aún no ha pensado en fechas concretas porque quedan muchos meses para una eventual cita con las urnas y tanto él como su junta directiva quieren centrarse ahora en el día a día y retomar el asunto cuando el momento se vaya acercando. Uriarte ha declarado que llevaba varias semanas deshojando la margarita y que ha llegado a la conclusión de que el proyecto que inició tras imponerse en los comicios a Iñaki Arechabaleta y Ricardo Barkala necesita continuidad –otros cuatro años– para asentarse.

«Más allá de su confianza en el proyecto de club a corto y largo plazo, Uriarte ha justificado el anuncio por la necesidad de concentrar la atención del club en la temporada deportiva de los primeros equipos profesionales, en un año tan intenso», ha apuntado la entidad a través de un escueto comunicado.

¿Otras candidaturas?

El inquilino de Ibaigane ha asegurado que sería bueno que surgieran otras candidaturas para confrontar ideas y que la masa social conociera las diferentes opiniones sobre las fórmulas que pudieran hacer mejorar el club. Sin embargo, salvo sorpresa mayúscla y más allá de una alternativa simbólica que quiera hacerse oír en un altavoz tan potente como unas elecciones, la posibilidad de que eso ocurra es en estos momentos muy remota.

Es cierto que la campaña acaba de iniciarse y que los resultados deportivos suelen ser determinantes para la aparición de nombres que quieran dar el paso, pero salvo catástrofe y con los rojiblancos en la Champions –en Europa por segundo año consecutivo– y con la imagen de la gabarra surcando la ría en 2024 tras ganar la Copa en La Cartuja cuatro décadas después el escenario de unos comicios parece impensable.

Hace quince días, en su habitual comparecencia de inicio de temporada, a Uriarte ya se le preguntó en San Mamés si tenía en mente la opción de intentar repetir en el cargo. El presidente tiró balones fuera con reflexiones muy vagas y anunció que la respuesta sería la misma siempre que le cuestionaran sobre este tema. Sí dijo que cualquier anuncio vinculado con unas hipotéticas elecciones lo haría con tiempo para que los potenciales aspirantes pudieran meditarlo sin prisa. Es decir, que no jugaría con las fechas. Todo apunta a que los socios serán llamados a votar el próximo mes de julio si es que es necesario que haya elecciones.

Con su anuncio en Loiu Uriarte centra el debate meses antes de esos eventuales comicios y evita el inevitable runrún de los próximos meses. También exhibe una posición de fuerza ante posibles contrincantes, dejándoles claro que se ve con serias opciones de seguir al frente del club sin saber siquiera que los resultados depor tivos de esta campaña le van a favorecer o no. También concede tiempo a sus colaboradores para meditar si desean seguir con él en el Athletic o prefieren volver a sus anteriores ocupaciones. Hoy ha vuelto a expresar su absoluta confianza en el trabajo de Ernesto Valverde, quien emprendió una tercera era en el equipo de su mano. Y en Javier Lerga, el técnico del femenino, que aún no conoce la victoria y que este sábado visita al Atlético.