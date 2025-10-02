El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Peinado manda también a un jurado popular a Begoña Gómez, Barrabés y a la asesora por otros cuatro delitos

Jon Uriarte se presentará a la reelección a la presidencia del Athletic

El dirigente rojiblanco ha asegurado que sería bueno que surgieran otras candidaturas pero la posibilidad de que eso ocurra es en estos momentos muy remota

Robert Basic

Robert Basic

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:57

Comenta

Jon Uriarte se presentará a la reelección a la presidencia del Athletic. Lo ha anunciado en el aeropuerto de Loiu minutos después del regreso de ... la expedición rojiblanca de Alemania tras la disputa el miércoles del partido de Champions ante el Borussia Dortmund. El empresario bilbaíno llegó al Palacio de Ibaigane en junio de 2022 y considera que el camino iniciado hace algo más de tres años debe tener continuidad en un nuevo mandato para apuntalar las líneas maestras que ha desarrollado en el club.

