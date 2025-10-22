El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los jugadores del Athletic celebran el triunfo. Ignacio Pérez

Una victoria que revitaliza al Athletic

Una vez reconducida la ansiedad, disfrutemos con lo que está por venir en Europa

Jon Rivas

Jon Rivas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:49

A veces hay que contar una historia personal, y esta es la ocasión. A mi mujer no le gusta el fútbol ni lo entiende, pero ... miren por dónde, esta vez se animó a ir a San Mamés. No lo había hecho desde hace décadas. Me acompañó entonces a un partido de Liga contra la Real Sociedad en la tribuna Este del antiguo San Mamés. Marcaron los donostiarras nada más comenzar y el Athletic acabó remontando. Fue un partido eléctrico con el ambiente de las grandes ocasiones. Cuando los nuestros consiguieron el segundo, para darle la vuelta al marcador, se levantó del asiento para cantar el gol como un resorte, y yo, acostumbrado a la postura estoica que hay que mantener en las tribunas de prensa, para guardar las formas, me quedé asombrado. «Me he contagiado», me dijo.

