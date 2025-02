Comenta Compartir

Cuando hasta el tiempo acompaña con un sol que calienta con moderación, ¿qué más se puede pedir? Ni los más viejos de la localidad, entre ... los que me incluyo, recordábamos ya una goleada semejante. Siete goles en Primera División no es cuestión baladí. Está aquel 7-0 al Sporting con cuatro goles de Julen Guerrero, y también el 1-7 de Lieja, aunque la mayoría la viéramos por televisión, pero cuando el resultado es tan contundente queda entre los aficionados una sensación de plenitud y de que la cosa funciona, que mejor no tocar nada para no estropearlo. El aceite que Ernesto Valverde le está poniendo a la máquina rojiblanca hace que funcione con una suavidad inusitada y no se escucha desde hace tiempo ningún chirrido sospechoso.

