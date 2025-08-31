Siempre hay alguien que responde

Ganar, ganar y volver a ganar. Esas palabras que les dijo Luis Aragonés a los jugadores de la selección española durante la Eurocopa que se ... llevaron hace ya unos cuantos añitos es lo que está haciendo el Athletic en el comienzo de la Liga. Todas aquellas derrotas que tanto preocuparon en la pretemporada están más que olvidadas porque cuando ha llegado lo mollar los futbolistas se han puesto serios. Han cambiado el frac por el mono de trabajo y se han dedicado a demostrar lo que son, un grupo solvente, experto y bien trabajado que, aunque en las primeras jornadas no ha brillado por su fútbol, ha adquirido el oficio necesario como para sumar puntos en escenarios tan exigentes como La Cartuja, que ocupa un lugar en el corazón de todos los aficionados rojiblancos, pero que no regala nada, y menos contra el Betis de Pellegrini.

De hecho, fue el Athletic el que empezó regalando bajo el bochorno sevillano, porque Iñaki Williams, que se exprimió hasta la última gota de sudor hasta que abandonó el campo, nos podía haber hecho la tarde más agradable si llega a tener un poco más de puntería en la primera parte. Desperdició tres ocasiones claras, de esas que cuando se fallan son para comer cerillas, que diría Jon Agiriano.

Por supuesto, hay que estar allí para fallarlas. Pero en la primera, clarísima, da la sensación de que Iñaki tuvo tantos metros para correr y tantos segundos para pensar que al final se decidió por la peor opción cuando estuvo delante de Vallés, el portero del Betis. Estaban sus compañeros cantando el gol y su capitán estrelló la pelota en el portero. El rechace le cayó a Sancet que, perplejo, tampoco supo qué hacer, cuando suele ser el mejor a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Disparó flojo y desviado con la portería vacía.

La segunda de Iñaki fue también para esconderse bajo tierra después del balón que le puso Sancet como un regalo. El remate se le fue a las nubes, como al limbo se escapó el centro -o remate, quién sabe-, que intentó después de pinchar un balón en el área de manera extraordinaria. En fin, que los delanteros, y especialmente Iñaki Williams, no tuvieron su día contra el Betis. Porque no siempre se está en estado de gracia, pero lo bueno de este Athletic es que siempre hay alguien que responde, y en esta ocasión fueron los defensas. Si Paredes teme que su titularidad esté amenazada por la hipotética llegada de Aymeric Laporte, una de dos, o esa posibilidad no le causa ninguna duda, o ha decidido desde el primer instante ponérselo difícil al posible refuerzo. Porque en la Cartuja jugó un gran partido como Vivián, el otro central rojiblanco, y le puso la guinda con el remate de cabeza que supuso el segundo gol del Athletic. Y otro defensa, Yuri Berchiche, que fue elegido con toda justicia el mejor jugador del partido, también completó 90 minutos excelsos y además estuvo atento a poner el centro durísimo que Bartra alojó en su propia portería.

Siempre hay alguien que responde en este equipo. Frente al Betis lo hicieron muchos y por eso la clasificación dice lo que dice, que es bastante. Lástima de esos últimos dos minutos que embarraron un tanto la victoria del Athletic, que no tendrá en el próximo partido ni a Padilla ni a Ernesto Valverde en el banquillo.