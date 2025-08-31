Siempre hay alguien que responde

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jon Rivas

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:00

Ganar, ganar y volver a ganar. Esas palabras que les dijo Luis Aragonés a los jugadores de la selección española durante la Eurocopa que se ... llevaron hace ya unos cuantos añitos es lo que está haciendo el Athletic en el comienzo de la Liga. Todas aquellas derrotas que tanto preocuparon en la pretemporada están más que olvidadas porque cuando ha llegado lo mollar los futbolistas se han puesto serios. Han cambiado el frac por el mono de trabajo y se han dedicado a demostrar lo que son, un grupo solvente, experto y bien trabajado que, aunque en las primeras jornadas no ha brillado por su fútbol, ha adquirido el oficio necesario como para sumar puntos en escenarios tan exigentes como La Cartuja, que ocupa un lugar en el corazón de todos los aficionados rojiblancos, pero que no regala nada, y menos contra el Betis de Pellegrini.

