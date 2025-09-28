El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Tenemos un problema

Lo que en las primeras jornadas rodaba como la seda, ha dado un vuelco y ahora todo son rechinar de dientes y rasgar de vestiduras

Jon Rivas

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:24

Hasta ahora solo había sido una molestia, una picada de mosquito que picaba, sin más, pero de tanto rascar, la herida ha empezado a infectarse, ... y lo que parecía una incomodidad se está convirtiendo en un problema. Repitiendo el partido de Valencia, donde el Athletic comenzó mandando con solvencia hasta después, tras la expulsión de Dani Vivián, disolverse como un azucarillo, en Villarreal ha vuelto a pasar lo mismo, con el agravante de que sobre el césped había once futbolistas rojiblancos y no diez, lo que en su momento sirvió como coartada.

