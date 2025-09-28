Tenemos un problema

Hasta ahora solo había sido una molestia, una picada de mosquito que picaba, sin más, pero de tanto rascar, la herida ha empezado a infectarse, ... y lo que parecía una incomodidad se está convirtiendo en un problema. Repitiendo el partido de Valencia, donde el Athletic comenzó mandando con solvencia hasta después, tras la expulsión de Dani Vivián, disolverse como un azucarillo, en Villarreal ha vuelto a pasar lo mismo, con el agravante de que sobre el césped había once futbolistas rojiblancos y no diez, lo que en su momento sirvió como coartada.

Pero esta vez no. El Athletic empieza a tener un problema grave con el gol. Solo uno, frente al colista Girona, durante las últimas semanas del mes de septiembre. Nadie encuentra el camino. Ni el capitán Iñaki Williams, más lento y más impreciso de lo habitual, ni Oihan Sancet, que en su mejor versión solía ser el hombre invisible que aparecía de improviso donde nadie le esperaba, ni por supuesto, los teóricos delanteros centros, Guruzeta y Maroan, ambos a un nivel bajísimo, y en el caso del segundo, pasando más tiempo en el suelo o peleándose a empujones con los defensas, que controlando la pelota o buscando lugares para rematar.

Dicen que Nico Williams está apurando los tiempos para regresar a la convocatoria frente al Borussia Dortmund, y que Ernesto Valverde podrá contar con el concurso del pequeño de la saga, un jugador que le da más aire al equipo y despeja el camino de los demás, pero si yo fuera el entrenador me pensaría un par de veces la posibilidad de llevar a Nico a Alemania. Ya sé que si está bien debería jugar, pero recuerden que dos días después del partido, Luis de la Fuente va a dar la lista de convocados para la siguiente ventana internacional, y ahí puede llegar el estropicio.

Porque el seleccionador no hace prisioneros. Si Nico Williams va con la selección es para jugar. Habrá que contar que, pese a que el Athletic no lo hizo público, en la última convocatoria, la estrella rojiblanca acudió a Las Rozas con un informe en el que se especificaba que sufría algunas molestias. El seleccionador, que mira por lo suyo, lo leyó pero no hizo demasiado caso: titular frente a Bulgaria, titular frente a Turquía, y en la primera parte, catacrac. Le pasó parecido a Lamine Yamal, que tampoco juega en su equipo, pero al menos allí su entrenador montó en cólera en público.

Puede ser que al Athletic no le haya convenido demasiado, con la inscripción de Aymeric Laporte todavía pendiente en aquellas fechas, levantar demasiado la voz, pero esta vez tendrán que pensarse con cuidado cómo hacer para proteger al jugador, y por ende, los intereses del club. ¿Tal vez escayolarlo de arriba abajo y mandarlo así a la convocatoria?

Porque Nico empieza a ser esencial para el Athletic, a la vista de que el resto del equipo no acaba de responder del todo, y ya ha vuelto lesionado después de cuatro compromisos de la selección. En fin: que lo que en la pretemporada parecía un cuento de hadas y en las primeras jornadas rodaba como la seda, ha dado un vuelco y ahora todo son rechinar de dientes y rasgar de vestiduras. Porque la bolita no entra, y eso es lo primordial en el fútbol.