Con esta intensidad es difícil no ilusionarse

Cuando lea usted estas líneas todo estará decidido ya. Conocerá el resultado del Athletic-Atlético de San Mamés, sabrá quién jugó mejor en el cómputo ... global de los noventa minutos, estará al tanto de lo que sucedió en el césped y habrá hecho su análisis particular del choque liguero de la tarde festiva del sábado. Así que escribir lo que viene a continuación es un ejercicio un tanto arriesgado, al menos en sus primeras líneas, que ya estaban listas para cuando el árbitro dio inicio a la segunda parte. Es, por tanto, una impresión de 45 minutos tan solo.

Y la impresión es buena, la mejor que se puede tener del Athletic. Por eso la premura de cerrar al menos el primer capítulo del partido, ya que se vieron cosas, a pesar del empate a cero en el marcador, que no se habían visto en la mayoría de los partidos que han jugado los hombres de Ernesto Valverde en San Mamés.

En principio, salió al césped el Areso que quiso fichar el Athletic y todavía no había aparecido. Su partido, hasta que agotado cedió su puesto a Gorosabel, fue el mejor desde que fichó por los rojiblancos. Al nivel del de sus mejores actuaciones en Osasuna. También apareció el Sancet de las grandes ocasiones, que han sido muchas a lo largo de su ya extensa carrera, pero se habían esfumado de golpe lastrada por lesiones y sanciones.

Y, por supuesto, se pudo recrear una versión muy reconocible de Nico Williams, al que a causa de su lesión se le agradece todo lo que pueda dar. Así casi todo el equipo, al que le faltó puntería para irse al descanso en ventaja, pero le sobró intensidad y agresividad frente a un rival que goza a raudales de esas virtudes. Incluso en las llegadas colchoneras apareció Unai Simón para despejar cualquier duda.

Esperemos que lo que se vio ante el Atlético no sea flor de un día, sino la recuperación de un equipo que ha renqueado demasiado

Al margen del marcador con el que el Athletic se marchó al descanso, la única nota negativa fue la lesión de Aymeric Laporte que le puede meter en problemas a Valverde porque Paredes no puede jugar frente al PSG por sanción.

En fin, las líneas anteriores fueron arriesgadas porque quedaba por abrir el melón de la segunda parte y habrá que decir que la cata fue deliciosa de nuevo, muy dulce, dulcísima. Ese Gol (así, con mayúsculas) de Álex Berenguer, otro que lo da todo en cada partido, fue la guinda a un partido extraordinario por parte del Athletic, que en apenas unos días ha cambiado el chip. Si frente al Real Madrid se vio la versión pobre de los rojiblancos, todo cambió en cuestión de horas. Esta vez San Mamés vio al equipo que maravilló la temporada pasada casi de principio a fin. Funcionó la portería, también la defensa, no digamos el centro del campo.

Si había un momento para reivindicarse era este, frente a un rival de enjundia. Esperemos que lo que se presenció frente al Atlético no sea flor de un día, sino el comienzo de la recuperación del equipo que ha renqueado demasiado para lo que se esperaba de él. Queda mucha temporada todavía, pero el del sábado por la noche ha sido un importante paso hacia esa normalidad que se esperaba desde hace tiempo. Con esa intensidad con la que el Athletic jugó anoche es difícil no ilusionarse.