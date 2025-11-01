El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivián se hizo una breca en un choque con Laporte Ignacio Pérez

Noche de difuntos

Todas las virtudes que el pasado curso llevaron al equipo a la Champions se han transformado ahora en defectos

Jon Rivas

Jon Rivas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 21:38

Empieza Ernesto Valverde a tener un problemón con su equipo, porque da la sensación de que nada de lo que intenta le funciona, y lo ... que parecía que podía ser un empate, merecido por la paridad en el juego, se convierte en la noche de difuntos que para cualquier aficionado al fútbol le supone la derrota de su club, y más ante su eterno rival. De nada vale que Oihan Sancet saque su genio a relucir al acabar el partido por la provocación de un futbolista rival, que en estos derbis los extranjeros como Aramburu suelen salir muy motivados, es curioso. Eso no da puntos.

