El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

A quien madruga...

En ocasiones, como la del Ciutat de Valencia ante el Levante, basta con medio partido perfecto para llevarse los tres puntos en juego

Jon Rivas

Jon Rivas

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:27

Comenta

Completar noventa minutos irreprochables en un partido de fútbol suele ser bastante complicado, porque siempre se producen baches, apagones y, claro está, los partidos los ... disputan dos equipos, que a veces pensamos que los contrarios son esos muñecos, –los 'alemanes' les llamaban en tiempos de Bielsa a los de Lezama– que sirven como obstáculos fijos en los entrenamientos. Para que salga un partido redondo del minuto uno al noventa hace falta mucha inspiración y toneladas de transpiración. El partido perfecto es casi una entelequia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  4. 4

    Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  5. 5

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  6. 6 El Euromillones del viernes entrega su bote de 178 millones: resultados del 28 de noviembre
  7. 7

    Así se desarrolló la masacre del incendio de Hong Kong
  8. 8 El Alavés lleva convocado a Barcelona a un juvenil bilbaíno que arrebató al Athletic
  9. 9 Ya es oficial: así quedarán las pensiones máximas y mínimas con la nueva subida para 2026
  10. 10 10.000 almas celebran el Fair Saturday en Miribilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo A quien madruga...

A quien madruga...