Completar noventa minutos irreprochables en un partido de fútbol suele ser bastante complicado, porque siempre se producen baches, apagones y, claro está, los partidos los ... disputan dos equipos, que a veces pensamos que los contrarios son esos muñecos, –los 'alemanes' les llamaban en tiempos de Bielsa a los de Lezama– que sirven como obstáculos fijos en los entrenamientos. Para que salga un partido redondo del minuto uno al noventa hace falta mucha inspiración y toneladas de transpiración. El partido perfecto es casi una entelequia.

Pero en ocasiones, como la del Ciutat de Valencia, basta con medio partido perfecto para llevarse los tres puntos en juego. Sobre todo si son los primeros 45 minutos y en los segundos, cuando hay menos fuerzas y la sangre no fluye tan rápido hacia la cabeza y las piernas, hay posibilidades de especular un poco y jugar con el reloj. Es lo que hizo el Athletic frente al Levante, con el que completó una primera parte casi impecable y ya, con menos fuerzas, mermadas también por la exigencia del calendario, jugó con la ansiedad del rival.

Por una vez se vio a un Athletic muy decidido, con filo, fuerte en las disputas, rápido en la circulación del balón, a sabiendas de que el equipo que tenía enfrente solo ha sumado un punto en casa, y todo eso desde el primer minuto. A quien madruga, ya se sabe, así que para el minuto 4, después de una magnífica combinación, ya había abierto el marcador, con un buen pase de Guruzeta a Nico, el pase magnífico de Berenguer y el remate de Robert Navarro, que se resarció de las tres oportunidades consecutivas que tuvo ante el Slavia.

Ya desde ese primer minuto se pudo comprobar que Nico Williams se levantó de la cama sin dolores en el pubis, porque el menor de la saga padece una lesión puñetera que a veces sí, a veces no, le limita en su juego. Está claro que, como sucedió frente al Oviedo, un chispazo de su genialidad puede resolver un partido, pero ante el Levante estuvo mucho más implicado en el partido que otras veces en las que, seguramente, se levantó con dolores.

Esa jugada del primer gol ya fue una acción muy bien trenzada, y todavía más la del segundo. Una delicia que comenzó desde atrás con un sombrerito, la apertura de Navarro a Berenguer, que vio la carrera de Nico, y la definición perfecta del crack rojiblanco para dejar con un palmo de narices a Ryan.

Con ese marcador, lo normal es lo que sucedió en la segunda parte, en la que defensas y portero del Athletic se emplearon a fondo porque el Levante tenía que ir, sí o sí, aunque solo fuera por el qué dirán, a acortar distancias para después tratar de darle la vuelta al marcador. Para entonces, los rojiblancos no estaban tan frescos, pero seguían jugando con la diferencia a su favor.

En los últimos minutos, además, decayó la ofensiva del Levante e incluso pudo marcar otro el Athletic, que había dejado hechos los deberes antes del descanso y jugó con eso para sumar tres puntos revitalizantes, y una impresión, al menos en 45 minutos, de volver a ser el equipo dinámico que maravilló durante gran parte de la temporada pasada. Con los rivales que llegan, todos a San Mamés, en la próxima semana y media: Real Madrid, Atlético y PSG, recuperar las esencias era fundamental.