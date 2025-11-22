El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ohian Sancet trata de sacar el balón jugado ante la oposición de Jules Kounde Factoría 9

Ya es hora de espabilar

Jon Rivas

Jon Rivas

Sábado, 22 de noviembre 2025, 19:15

Tuvieron fortuna los seguidores del Athletic que, a causa de la escasez de asientos en ese Camp Nou en obras, se dieron de bruces con ... la negativa –que no deja de tener lógica– del Barça a enviar localidades a Bilbao. Bastante más de la de los que sí pudieron acudir a las nuevas gradas, porque marcharse de allí con una derrota que se empezó a cocinar a los cuatro minutos, después de aguantar más de 90 con el marcador en contra, no es una experiencia agradable.

