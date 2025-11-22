Ya es hora de espabilar

Tuvieron fortuna los seguidores del Athletic que, a causa de la escasez de asientos en ese Camp Nou en obras, se dieron de bruces con ... la negativa –que no deja de tener lógica– del Barça a enviar localidades a Bilbao. Bastante más de la de los que sí pudieron acudir a las nuevas gradas, porque marcharse de allí con una derrota que se empezó a cocinar a los cuatro minutos, después de aguantar más de 90 con el marcador en contra, no es una experiencia agradable.

De hecho, fue insufrible para esos que sí fueron, pero también para quienes presenciaron el espectáculo por televisión de ese fútbol gaseoso que lleva el Athletic ofreciendo desde que comenzó la temporada, con algunos paréntesis. Claro que cuando uno lo ve en casa, siempre queda el recurso extremo de cambiar de canal, echar un rato la siesta o levantarse cada dos por tres a picar algo de la nevera, lo que, por otro lado, conlleva el peligro de saltarse la dieta y coger unos kilos peligrosos con la Navidad tan cerca, por aquello de la acumulación de ingestas.

Pero claro, si empezamos desde el principio y llegamos hasta el instante final del partido, pocas cosas invitaron a tener la esperanza de sacar un resultado positivo. Ya antes de comenzar, al Athletic le apretaba la estadística, después de más de dos décadas mojando sólo en episodios aislados, y cuando a los cuatro minutos ya está el marcador en contra después de un error colectivo, esa mosca en la oreja que ni con el frío se va empezaba a zumbar con fuerza.

No jugaba mal el equipo de Valverde, pero su fútbol parecía demasiado ligero frente a un trasatlántico como el Barça, que daba sensación de peligro cada vez que se acercaba al área rojiblanca. Evanescente, como de salón de baile en vez de tener en cuenta que a ciertos escenarios hay que acudir como si se tratara de un ring de boxeo, y solo en una ocasión, en la que Unai Gómez remató desde cerca el pase de Nico Williams, estuvo cerca de asustar a su rival.

Las esperanzas, leves también, como el juego rojiblanco, se desvanecieron con el segundo gol en el tiempo de descuento de la primera parte. En ese momento, las visitas a la nevera, o al baño, o a internet para ver otras cosas, se multiplicaron. Cuando al inicio de la segunda mitad, el Barça marcó el tercero, la televisión quedó en un segundo plano, como un sonido de ambiente, que se escucha para planchar, o para rellenar un crucigrama. Después de la expulsión de Sancet, que empieza a pasar más minutos fuera que dentro del campo por circunstancias de diversa índole, a cual más desgraciada, el partido ya estaba acabado del todo, y un par de ocasiones que tuvo el Athletic para maquillar el resultado fueron como los fuegos artificiales que lanzó el Barcelona para festejar el regreso a su campo: bonitas pero inútiles. El cuarto fue el epílogo desgraciado a un partido que empezó a irse al cubo de reciclaje desde el comienzo. Fue casi como una de aquellas visitas al dentista de las que hablaba Caparrós, y sin anestesia. En definitiva, la actuación del Athletic, analizada de principio a fin, fue inadmisible. Ya es hora de espabilar de una vez.