El futbolista real en un mundo irreal

Todos los elogios que está recibiendo Óscar de Marcos después de que haya puesto fecha de caducidad a su carrera son más que merecidos, incluso ... se pueden llegar a quedar cortos, porque su perfil mediático es, por decisión propia, sumamente discreto. Es una persona tan bien educada que, después de contestar la primera cuestión en la conferencia de prensa, y antes de responder, pidió disculpas a los periodistas por haber respondido el pasado domingo con evasivas cuando le preguntaron sobre su futuro. Contó una mentirijilla totalmente comprensible porque ya tenía decidida la fecha para anunciar su retirada. Aun así, y sin que nadie se lo fuera a reprochar, prefirió aclararlo.

Ese es el De Marcos real, que no difiere mucho del De Marcos futbolista, aunque él mismo diga que lo que vive en su profesión es irreal, y que se siente un privilegiado. Lo peligroso de poner como ejemplo al capitán del Athletic es que será difícil para cualquiera llegar a alcanzar su calidad humana y eso genera frustraciones, como cuando un padre le pone a un hijo el ejemplo de un superdotado que va coleccionando sobresalientes. Conformémonos, de momento, con que al resto de los jugadores de la plantilla del Athletic les haya quedado el poso que ha dejado en el vestuario alguien capaz de jugar una hora con el escroto desgarrado, o de recoger con su coche a un chaval que le ha pedido un autógrafo en Lezama, para llevarle a Bilbao.

Porque De Marcos se va dentro de tres meses del equipo, pero sus valores deben perdurar. Es incuestionable su calidad sobre el campo, porque nadie aguanta 16 años en la élite si no la tiene, pero también son indudables las otras cosas que ha dado al club en todas esas temporadas, así que da rabia recordar los desprecios que recibió, hace no tanto, de unos cuantos miserables que le cuestionaron con un «¿quién se cree que es?» cuando en compañía de Iñaki Williams se acercó a reprochar su actitud a los impresentables de negro que la quisieron armar en Roma. Que sepan esos sujetos, que no son capaces de hacer la 'o' con un canuto, que al 99,9% de la masa social del Athletic Óscar de Marcos les representa y les representará siempre. Todos queremos futbolistas como él.