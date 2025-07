Jon Andoni Goikoetxea se moja sobre el 'caso Nico': «Es ley de vida»

G. C. Martes, 1 de julio 2025, 19:18 Comenta Compartir

La maquinaria mediática del Barcelona sigue haciendo ruido en torno al 'caso Nico'. Algunos medios buscan voces de exjugadores que ya saben lo que es vestir ambas camisetas y que muestran su apoyo a la decisión de cambiar de aires. Uno de los últimos casos es el de Jon Andoni Goikoetxea, actual ojeador del FC Barcelona, que ha concedido una entrevista al diario Sport, como ya hizo hace unos días Xabi Eskurza.

A su parecer, «desde fuera, lo que veo, es que se está hablando demasiado». «Es una operación buena para las dos partes. El chaval quiere progresar. Viendo a este Barça, seguro que le ha motivado muchísimo, tiene a gente conocida de la selección. Es un extremo joven que cuesta encontrar, con hambre de títulos. Para el Athletic puede ser un fastidio, pero cobrará un dinero importante. Esto pasa en muchos sitios y con muchos jugadores», defiende Goikoetxea.

Defiende el exjugador, que defendió el escudo del Barça entre 1990 y 1994 para después vestir la rojiblanca hasta el 98, que «históricamente, jugadores que salen de la base, duele que vuelen« en Lezama. »En su día, retuvieron a Julen Guerrero, también pasó algo parecido con Javi Martínez y Fernando Llorente... Es ley de vida, todo el mundo quiere mejorar y ganar títulos«, justifica. Sobre la postura de la afición, señala que »si los aficionados están dolidos, no sé por qué: por las formas o por lo que se está hablando desde Barcelona«. »La cláusula está ahí, el chaval quiere progresar. El aficionado del Athletic lo entenderá. Hay un poco de dolor, igual que el año pasado hubo cierto revuelo, pero no me parece algo descabellado que se pueda ir al Barça», remataba

Luego pasó a valorar lo que aportaría Nico al club que preside Joan Laporta. «Si ya este año ha sido la parte de arriba escandalosa, que venga Nico a hacer competencia en una temporada larga, me parece un fichaje superacertado. Para el Barça, un tipo de jugador como Nico, le va a venir muy bien para dosificar a la gente y tener una plantilla todavía más top», analizaba. Y lanzaba el consejo que le daría a Nico: «Le recomendaría que haga lo que sienta. Seguramente, lo ha pensado durante mucho tiempo. Tiene que crecer, está viendo que el Barça es un equipo top, que haga lo que le pida el cuerpo».