Que la suerte nos acompañe

Regresa el Real Madrid y volvemos a sentir un cosquilleo especial. Hay sensaciones que persisten en el tiempo por mucho que todo haya cambiado tanto, ... entre otras cosas el tipo de rivalidad entre el Athletic y el equipo blanco. Con el de mañana este gran clásico se habrá celebrado ya 130 veces con los rojiblancos ejerciendo como locales –122 de ellas en San Mamés y las ocho primeras, curiosamente, en finales de Copa disputadas en el Hipódromo de Madrid y una en Barcelona–, y la trayectoria histórica es de sobra conocida. Comenzó con un Athletic superior, que en su campo era poco menos que intratable, vivió luego largos años de un dominio rojiblanco más matizado y siguió con un periodo de superioridad madridista a finales de los ochenta y noventa que terminó siendo, en estas dos últimas décadas, una supremacía casi hiriente.

Así las cosas, es lógico que la percepción sobre estos partidos en Bilbao –los que se juegan en Madrid han dejado de tener historia, hasta el punto de que el Athletic sólo ha ganado una vez en el Bernabéu en lo que va de siglo XXI– haya cambiado mucho. Ya ha desaparecido, por ejemplo, un tipo de seguidor que muchos aficionados de mi generación conocimos en los tiempos primordiales de nuestra pasión rojiblanca. Me refiero a aquellos que, cuando el Madrid visitaba San Mamés, se presentaban en La Catedral con sus mejores galas, un Partagás 898 capaz de tumbar a los vecinos de localidad con su humareda y la convicción secreta de que los merengues acabarían cayendo sin remedio. Y lo cierto es que estos señores solían acertar y a mí de niño me impresionaba mucho lo que me parecía una especie de sabiduría antigua.

Ahora, en cambio, vivimos las visitas del Madrid con más recelos y prudencia que los espías de la Guerra Fría. Después de 16 derrotas, 4 victorias y 3 empates en San Mamés en los últimos veinte años no es para menos. Los merengues han ganado jugando bien o mal, por lo penal o lo civil, llegando en buena forma o en mala, con confianza o sin ella... De manera que no es fácil saber a qué atenerse. Es evidente que el Real Madrid no está jugando bien, que tiene un agujero negro en el centro del campo, que Xabi Alonso está cuestionado, que varios futbolistas no responden y que Vinicius sigue ejerciendo de Vinicius, es decir, unas veces de estrella del fútbol y otras del niño del exorcista. También es verdad que a Mbappé no se le da bien San Mamés, donde el año pasado tocó fondo, según él mismo confesó. ¿Pero esto significa algo de cara al partido de mañana? Nadie lo sabe.

De la misma manera, el Athletic llega renqueando desde septiembre y disfrutando con grandes suspiros de alivio de sus dos últimas victorias ante los dos colistas. Los rojiblancos han perdido la gran consistencia que les llevó a triunfar en las dos últimas temporadas. No son fiables ni en ataque ni en defensa y acumulan un número importante de jugadores lesionados y, sobre todo, en muy baja forma. Al equipo, eso sí, le queda el carácter, una buena actitud y un espíritu de sacrificio innegociable. Con eso le ha bastado para mantenerse cerca de los puestos europeos en la Liga, no ya en la Champions, que es otro nivel, como ha quedado sangrantemente demostrado. ¿Pero esto significa algo de cara al partido de mañana? Nadie lo sabe.

Debo reconocer que no me molesta esta incertidumbre. Es más, yo diría que hasta la agradezco. La verdad es que no estaría más tranquilo e ilusionado con una posible victoria ante elReal Madrid si los rojiblancos estuvieran como un avión que estando como están ahora, intentando encontrase a sí mismos. De la misma manera, el hecho de que el equipo de Xabi Alonso esté todavía en fase de construcción, con todos los andamios puestos y una grave carencia de vida inteligente en el centro del campo, tampoco me da ninguna confianza. Yo es que en estos clásicos en San Mamés no me fío de nadie, ni de los míos ni de los rivales. En ese sentido, los veo con una cierta tranquilidad de espíritu, aceptando con deportividad mi sumisión a las leyes naturales. Bueno, y también cruzando los dedos para que la suerte nos acompañe, un poco como la fuerza a los Jedis.