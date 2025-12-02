El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Xabi Alonso empieza a ser cuestionado.

Que la suerte nos acompañe

Después de 16 derrotas, 4 victorias y 3 empates en San Mamés los últimos 20 años vivimos las visitas del Madrid con recelo

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:01

Regresa el Real Madrid y volvemos a sentir un cosquilleo especial. Hay sensaciones que persisten en el tiempo por mucho que todo haya cambiado tanto, ... entre otras cosas el tipo de rivalidad entre el Athletic y el equipo blanco. Con el de mañana este gran clásico se habrá celebrado ya 130 veces con los rojiblancos ejerciendo como locales –122 de ellas en San Mamés y las ocho primeras, curiosamente, en finales de Copa disputadas en el Hipódromo de Madrid y una en Barcelona–, y la trayectoria histórica es de sobra conocida. Comenzó con un Athletic superior, que en su campo era poco menos que intratable, vivió luego largos años de un dominio rojiblanco más matizado y siguió con un periodo de superioridad madridista a finales de los ochenta y noventa que terminó siendo, en estas dos últimas décadas, una supremacía casi hiriente.

