El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Jon Uriarte, en un momento de la asamblea. Ignacio Pérez

Rápida goleada del presidente del Athletic

En la asamblea más corta que se recuerda, los compromisarios ofrecen a Uriarte un apoyo masivo que le avala para que continúe en el cargo

Jon Agiriano

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:56

Comenta

Desde que conocimos hace un mes su orden del día, algunos pensamos que la Asamblea General del Athletic de 2025 podía ser histórica. De hecho, ... nos hicimos algunas ilusiones al respecto. El cónclave quedaba reducido a las tres cuestiones básicas, de obligado cumplimiento: la gestión de la directiva, el balance anual y el nuevo presupuesto. Nada más. Esa reducción al máximo posible invitaba a imaginar una asamblea corta y «ágil», como dijo Jon Uriarte, que tras su experiencia en 2023, cuando 574 compromisarios se dieron el piro porque no pudieron aguantar el sopor de una asamblea que se prolongó casi nueve horas, decidió tomar cartas en el asunto y apostar por la brevedad en el futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Cómo es la gripe que «viene fuerte»? Estos son los síntomas que ya han detectado los virólogos
  2. 2

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  3. 3

    Sufrir un ictus a los 35 años: «¡Esto no se me pasa, no se me pasa!»
  4. 4

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  5. 5

    El argelino detenido por abandonar a su hijo en San Sebastián estudiaba en Alicante
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7

    Orishas no quieren ni vascos, ni latinos, ni cubanos en el BIME
  8. 8

    María Caballero, la dura interrogadora de Sánchez hija de un asesinado por ETA
  9. 9

    Las obras en Zorrozaurre provocan una plaga de ratas en Deusto y San Ignacio
  10. 10

    Volkswagen entra en números rojos con pérdidas multimillonarias en el tercer trimestre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Rápida goleada del presidente del Athletic

Rápida goleada del presidente del Athletic