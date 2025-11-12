El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nico Williams pelea un balón con un jugador del Oviedo. Ignacio Pérez

Nico y su espada de Damocles

Después de seis meses arrastrando una pubalgia que no se sabe cuándo se curará y ha afectado tanto a su juego es inevitable preguntarse por la idoneidad del tratamiento

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:00

Como bien sabemos y no olvidamos todos los que tuvimos que sufrirlos de un modo u otro, Nico Williams ha protagonizado sendos culebrones en los ... dos últimos veranos a propósito de su continuidad en el Athletic. Cuando el correspondiente a 2025 terminó el pasado 4 de julio con un sorprendente final feliz, muchos pensamos que ya no habría más durante un buen tiempo. Y hete aquí que, en apenas cuatro meses, nos encontramos con un tercer culebrón imprevisto: el relativo al estado físico del internacional rojiblanco, afectado al menos desde abril por una pubalgia, dolencia que incordia más que un moscón dentro del coche. Nico, de hecho, se perdió prácticamente el último mes y medio de la pasada temporada. Es cierto que jugó unos minutos ante la UD Las Palmas en la jornada 33 y que fue titular en el 0-3 del United y en el 0-3 del Barça en la jornada 38, pero su presencia pasó inadvertida. No estaba bien.

