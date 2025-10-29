El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vivián, pensativo durante el choque ante el Getafe Luis Ángel Gómez

Los diferentes desgastes

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:30

Comenta

Desde que en septiembre al Athletic le cayó el cielo sobre la cabeza, catástrofe singular que tanto temía Abraracúrcix, no ha dejado de hablarse del ... mal estado físico del equipo. Es lógico, por tanto, que tras la penosa actuación ante el Getafe ese debate se haya recrudecido. Y es que la imagen de blandura y apatía que ofrecieron los rojiblancos no sólo causó malestar sino, sobre todo, asombro. Ese Athletic, sencillamente, era irreconocible. No podía distinguirse en él ninguna de las virtudes, muchas de ellas vinculadas a su poderío físico, que le han adornado y llevado al éxito en las dos últimas temporadas.

