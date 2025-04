Jesusín cumplirá su sueño de ir a San Mamés para ver jugar a los Williams, «los 'Julianes'»

Yolanda Veiga Sábado, 19 de abril 2025, 07:26 Comenta Compartir

Jesús ha bajado para la entrevista con la camiseta del 10, «la de Nico». Tiene otra con el 9 de Iñaki Williams y otra más ... con el 11 en la que pone 'Jesusín', que así le conocen todos en su barrio, en La Ribera de Deusto. «¡Va a ser mi cumpleaños!». Cumple este sábado 46 y su hermana le va a hacer un regalo que es más que eso, «es un sueño a cumplir»: le va a llevar a San Mamés. «No ha ido nunca, pero le encanta el fútbol. Le hemos comprado una tele gigante para ver los partidos en casa. Se equipa hasta con la bufanda, pero la 'despelucha' porque se pone nervioso y empieza a tirar de los flecos. Si gana el Athletic me choca las manos, me besa, me abraza… Y cuando pierde siempre dice: 'empate a cero'», cuenta Estíbaliz, que actualmente está a cargo de su hermano, que tiene síndrome de down.

Ella, su marido y sus dos hijos llevan tiempo con el runrún de llevarle al campo, «pero le dan miedo las aglomeraciones, no se monta ni en el metro, y le cuesta andar, no digamos ya bajar escaleras»… Va a tener que bajar unas cuantas porque este próximo miércoles 23, en el Athletic-Las Palmas de Liga, tiene asiento en la fila cuatro. «En cuanto abran San Mamés entraremos, a ver cómo nos apañamos para que baje hasta abajo porque sin barandilla le va a dar miedo. Pero está tan emocionado con la idea de ver a los Williams…». Como le cuesta pronunciar el apellido (ya le va saliendo), Jesusín les llama 'Los Julianes', así que Estíbaliz y su amiga Amaia, que irá con ellos a San Mamés, van a preparar una pancarta en la que se lea: 'Aupa 'los Julianes'. Iñaki, Nico... queremos vuestra camiseta'. «A mí me da una vergüenza terrible, pero por mi hermano… Amaia, que me ha insistido mucho para que le llevemos al campo y nos ha conseguido los carnés, dice que no va a parar de dar voces hasta conseguir que se acerquen los Williams a saludarle». Ampliar El partido empieza a las siete, pero irán pronto para verles entrenar, a ver si ahí surge la oportunidad de un pequeño encuentro. «Yo sé que ellos recibirán peticiones como las nuestras todos los días, que somos muchos los que queremos conocerles. Pero es que solo pensar que se acerquen a hacerse una foto con él. Bueno, bueno… es que me pongo nerviosa. Ya si nos dieran una camiseta firmada… ¡La ponemos en un marco en su cuarto!». - Jesusín, ¿qué les vas a decir a los Williams si se ves? - ¡Hombre, guapos. Sois unos campeones! Le gustan los dos hermanos aunque, si tiene que elegir, se queda con Nico, «el de la coleta». «Cuando estrenaron el documental de los Williams le llevamos a verlo. Jesusín no había ido nunca al cine y teníamos miedo de que se portara mal porque tanto tiempo en un sitio cerrado con gente… Pero fue emocionante, cada vez que salían metiendo un gol en la película, mi hermano lo celebraba como lo estuvieran marcando en ese momento: 'Gol de Iñaki, 'otro de Nico'…». Las bilbainadas y 'Paquito, el chocolatero' La gabarra fue otro momento para recordar. «Jesusín tiene miedo al agua, así que nunca se acerca a la ría, pero ese día conseguimos que se sentara en una silla en un saliente de la ría. Lo vio en primera fila». Eso fue el 11 de abril y el 19, en su 45 cumpleaños, le pusieron una tarta con una imagen de los Williams, qué si no. «No dejaba a nadie que se comiera la parte de las caras (risas)». Tal es la afición, que a través de algún amigo que conoce a otro amigo, que conoce a un jugador… el caso es que llegó hasta oídos de Nico que tenía un forofo muy forofo. «Un día nos llegó un vídeo por WhatsApp, eran unos segunditos en los que Nico le felicitaba el cumpleaños: 'Zorionak, Jesusín, eres un crack'». No sabe cuántas veces lo ha visto ya. «Así que solo nos queda que le saluden en persona…». Lo intentarán el día 23. - Animarás al Athletic en el campo, ¿no? - ¡Sí! 'Lo, lo, lo, lo… Atheltic club', 'Guru, Guru, Gurutzeta…'. ¿Y el himno? «Se sabe un poco, pero el resto se lo inventa. También imita las celebraciones de los jugadores. Mira, así hace la de Sancet, que le gusta mucho». Faltan todavía días, pero Jesusín no se quita ya de la cabeza el partido del miércoles. Y eso que tiene otro 'evento' también importante muy pronto. «El día 28 va a empezar a ir un centro de día. Lleva desde los 19 años en casa, sin ir a ningún colegio, y le va a venir bien. Irá a Begoña, a un centro de la Asociación Síndrome de Down. Fuimos a visitarlo el otro día y cuando le vi allí interactuando con otros chicos y chicas me eché a llorar de la emoción». Cuenta Jesusín que está «muy contento» con la idea de volver al cole, sobre todo porque tienen clases de baile, que es lo suyo junto con el fútbol. «Mi hija es profesora de zumba y le enseña pasos de reguetón. Le encantan también Puro Relajo, las mexicanadas y no se pierde las bilbainadas de las fiestas de Bilbao en La Pérgola». Tampoco perdona 'Paquito el chocolatero' en las fiestas de su barrio. «¡Ha sido hasta pregonero! Tenemos mucha suerte de vivir en un sitio como La Ribera porque eso le ha permitido socializar. No sale mucho de casa, pero en cuanto pone un pie en la calle los vecinos le chocan la mano, le dan un abrazo...». Y él corresponde a todos: 'hola, guapa', 'hola, guapo', '¿qué tal tu madre?', '¿llora mucho el niño?… «Es muy extrovertido, por eso creemos que el colegio le va a venir muy bien. Aunque va a tener que madrugar, que a las ocho y diez nos espera su autobús en Deusto y él se suele levantar a las once…». - Esti… - Dime… - Cuando venga del cole, bocata, ¿eh? - Sí, claro. ¿De qué? - De chorizo Pamplona.

