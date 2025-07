Javi Martínez sobre Javier Clemente: «En el vestuario del Athletic había gente que no lo tragaba»

Juanma Mallo Martes, 29 de julio 2025, 00:49 | Actualizado 01:06h. Comenta Compartir

El domingo 2 de julio de 2006, el Athletic anunció el fichaje de Javi Martínez, un futbolista de 17 años procedente de la cantera de Osasuna y por el que pagó seis millones de euros. Mientras esa operación se producía en Ibaigane, un grupo de futbolistas rojiblancos estaban en Benasque a las órdenes de Javier Clemente, el técnico que la temporada pasada había cogido al equipo tras la destitución de José Luis Mendilibar. Fue a finales de octubre de 2005 cuando la directiva decidió prescindir del actual preparador del Olympiacos y apostar por el mister de Barakaldo.

Siempre directo, sin pelos en la lengua, el exseleccionador de España dio otro aire al bloque bilbaíno. Sin embargo, en la caseta vizcaína, no todos estaban contentos. Lo desvela Javi Martínez en el podcast 'Los Fulanos'. «En el vestuario del Athletic había gente que no lo tragaba», confiesa el campeón del mundo que, sin embargo, asegura que él se lleva de maravilla con Clemente. «Me cae muy bien. Es muy personaje. Hay que saber llevarlo. Entiendo a la gente que le pueda caer mal. Me cae bien porque tenemos ese mismo humor sarcástico», explica el centrocampista de Ayegi, recién fichado por el Al-Bidda de la segunda división catarí.

A pesar de esta buena relación, ambos coincidieron muy poco en el Athletic. Javi Martínez viajó a Benasque al día siguiente de su fichaje y, unas jornadas después, sin que el balón hubiera empezado a rodar, Fernando Lamikiz y su grupo de directivos fulminó al baracaldés. Entre otras razones, por una explosiva comparecencia que ofreció el 3 de julio en la localidad oscense en la que aseguró que no conocía al joven navarro y que el club no había fichado lo que él quería. Recuerda aquel episodio el centrocampista. «Primera rueda de prensa. Él no me conocía. Es lógico y normal porque era un jugador que solo había jugado en el Promesas. No me acuerdo exactamente cómo fue. Fue algo así como 'no sé quién es éste. Yo pedí a Raúl García, no sé quién es este chaval, es cómo si vas a pedir una lubina y te traen una merluza'», evoca.

Pocos días después, Clemente fue historia en el Athletic. Se le cesó y Félix Sarriugarte cogió las riendas del equipo. A Martínez, entonces, aquello no le afectó. Era un joven de 17 años dispuesto a comerse el mundo. «Vino un directivo y me dijo 'ni caso a este'. Yo con él superbien. El dijo que no me conocía. Y luego lo echaron a las dos semanas. Solo estuve en Benasque con él. Luego es verdad que coincidí con él en un partido de la selección de Euskadi, se acercó y me dijo: 'Javi ahora ya te conozco'».