Javi Martínez, sobre su fichaje por el Athletic: «Estaban dispuestos a pagar 6 millones por mí, que cobraba 600 euros»

Javi Martínez acaba de fichar por el Al Bidda Sports de segunda división en Catar. El exjugador del Athletic, que estuvo en la entidad rojiblanca durante seis temporadas (de 2006 a 2012), ha desvelado cómo se enteró de que en Bilbao se querían hacer con sus servicios cuando él militaba en Osasuna. El navarro «estaba de vacaciones» con sus amigos y le llamó su hermano, quien le comunicó que el Athletic le quería fichar. «Yo le respondí: ¿pero será para el juvenil o para el filial? Y me dice que no, que me quieren hacer ficha del primer equipo y que están dispuestos a pagar 6 millones por mí», ha contado en el podcast 'Los Fulanos', donde ha relatado parte de su trayectoria.

El de Ayegi, que tiene ahora 36 años, lo recuerda a la perfección y afirma que se quedó alucinado. «No me lo esperaba para nada, a esa edad no eres consciente para nada. Cuando me dice que va a pagar 6 millones por mí, no sabía ni lo qué era eso. Cobraba 600 euros al mes», rememora.

En el Athletic, Martínez estuvo a las órdenes de Joaquín Caparrós entre 2007 y 2011. El navarro dice que el técnico les hizo «cambiar la mentalidad, sobre todo a Fernando Llorente». Sobre el riojano, afirma que el utrerano «lo hace un tanque porque no confiaban en él tanto los entrenadores. Se ponía con él a entrenar regates, giros, proteger el balón...». De hecho, afirma que «Llorente le tiene que agradecer muchísimo».

Caparrós «te enseña esa perrería del fútbol que también es necesaria, a ser un poco cabrón en el campo», apunta el navarro, quien subraya que «como persona lo quiero mucho también».

«No salía de casa»

Precisamente con Caparrós el Athletic cambió su dinámica. En la temporada anterior, con José Luis Mendilibar (hasta la jorndada 14) y Félix Sarriugarte no cosecharon buenos resultados. De hecho, Martínez recuerda la difícil situación de ver al equipo rozando los puestos de descenso. «Fue muy duro, yo no salía de casa. La gente no te trataba mal, pero daba como vergüenza, es que no quería salir. Eso fue duro», afirma.

En 2012, el navarro estuvo en la órbita del Bayern de Múnich. Él lo sabía, y admite que estaba «flipando». Leyó en la prensa de que varios equipos estaban interesados en ficharle. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se puso en contacto con él Jupp Heynckes. «Me llamó después de que perdieron la final de Champions en Múnich contra el Chelsea, y me dice que me quiere como clave entre el ataque y la defensa, que el Bayern va a pagar 40 millones y que conmigo van a ser campeones de Europa», cuenta.

Martínez dice que «el Athletic solo quería la cláusula y no me ofrecieron tampoco una renovación para que me lo pensara. De hecho, hubo un equipo español que puso 32 millones y le dijeron que no. Y pusieron el dinero y me fui de mediocentro al Bayern».

Al más puro estilo de 'La Revuelta', donde David Broncano pregunta sobre el dinero que poseen los invitados, el navarro fue preguntado por ello en el podcast. «No sé ni cuánto dinero tengo en la cuenta porque estoy centrado en el fútbol. Cuando me quiero comprar algo, con tal de tener dinero en la cuenta, me vale», afirma.