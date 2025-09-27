Iñigo Martínez: «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré»

Juanma Mallo Sábado, 27 de septiembre 2025, 14:55 Comenta Compartir

Iñigo Martínez se marchó en el verano de 2023 al Barcelona. El central de Ondarroa no renovó su contrato con el Athletic y continuó su carrera deportiva en el Barcelona, equipo que ha abandonado hace unas semanas para fichar por el Al-Nassr de Arabia Saudí. No obstante, el defensa, compañero de Cristiano Ronaldo, mantiene su corazón en la capital vizcaína. «Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré», confiesa en una entrevista con el diario 'Marca'.

En una conversación en la que analiza su llegada a la antigua escuadra de Aymeric Laporte, se le cuestiona por si quiere «cerrar» el círculo y acabar su carrera deportiva en San Mamés. Él asume que es complicado, muy difícil, por la forma en la que se produjo un adiós que resultó controvertido. «Quieras o no las salidas pocas veces suelen ser buenas. Cuando a un jugador le quieren y uno decide marcharse, las salidas no suelen ser fáciles. Me hubiese gustado salir de otra forma, no te lo voy a negar. Siempre he sido del Athletic y siempre lo seré. De hecho, me alegré un montón cuando ganaron la Copa. Sé que es lo que toda la afición, que es mucha, deseaba, me alegré muchísimo por ellos y por mis excompañeros. Pensé que tenía que estar ahí en ese momento porque me sentía parte de ese título -formó parte de la comitiva de la gabarra en su propia embarcación-, de ese triunfo y así fue. Volví y lo celebré con el resto. Un día que jamás olvidaré. Me hubiese gustado salir de otra forma, pero el fútbol es así y no se puede hacer gran cosa».

También se marchó de Barcelona. Tras dos años en el equipo culé, decidió irse a Arabia. Era una oferta irrechazable, mareante. Como publicó EL CORREO, de casi 20 millones al año. Y allí se ha encontrado con Cristiano Ronaldo, un jugador al que había sufrido sobre el césped. Ahora, lo tiene a su lado. «Es un jugador competitivo a más no poder, lo único que tiene en mente es ganar. Es muy ilusionante poder compartir vestuario. Cuando me llegó esta oferta, una de las cosas que me atraía era esto, poder jugar junto a Cristiano. Me sorprendió desde el inicio, su forma de ser, tan cercano, de ayudar».

Con él, afirma, posee una relación especial. «Sí había competido contra el, pero no había estado tan cerca, ni había tenido conversaciones con él. Llegar y que te espere, tener esas charlas que te enriquecen, es un gusto poder jugar con él. Es mutuo, hay situaciones en el campo, sobre todo lo defensivo, en las que le puedo echar una mano. Siempre hay conversaciones tanto fuera como dentro. Hay un gran ambiente dentro del vestuario. Suele haber muchas charlas, no solemos quedar mucho rato hablando», afirma un futbolista que ha jugado de titular todo en el Al-Nassr.