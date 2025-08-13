El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñigo Martínez, en su estreno con el Al-Nassr este domingo. AFP

Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»

Fútbol ·

El defensa de Ondarroa, fichado por el Al-Nassr, dice que la propuesta del equipo árabe le sorprendió porque «nadie está preparado para ver este tipo de contratos»

José Félix Cachorro

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:58

Iñigo Martínez aún se está adaptando a su nuevo destino, el Al-Nassr donde juegan Cristiano Ronaldo y Joao Félix, después de dejar el Barcelona. ... Es una etapa más en la vida profesional del central de Ondarroa, seguro en tomar sus propias decisiones. En una entrevista concedida a Onda Vasca, el exrojiblanco admite que su despedida del Athletic para trasladarse al club azulgrana no se desarrolló de la mejor manera.

