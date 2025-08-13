Iñigo Martínez: «Me hubiera gustado salir mejor del Athletic»

Iñigo Martínez aún se está adaptando a su nuevo destino, el Al-Nassr donde juegan Cristiano Ronaldo y Joao Félix, después de dejar el Barcelona. ... Es una etapa más en la vida profesional del central de Ondarroa, seguro en tomar sus propias decisiones. En una entrevista concedida a Onda Vasca, el exrojiblanco admite que su despedida del Athletic para trasladarse al club azulgrana no se desarrolló de la mejor manera.

«A nadie le gusta salir mal de ningún lado. Sé que es difícil, pero hay que ponerse en la situación del jugador. Hay momentos en la vida. He sido un culo inquieto siempre y cuando he decidido moverme, no he tenido ningún problema. No voy a perder la ocasión por el qué dirán. Mi carrera es mi carrera, la decido yo y, obviamente, habrá gente que estará a tu lado y otros criticarán, no pasa nada. Siempre que sea con respeto, bienvenido sea. Sí es verdad que la salida del Athletic me hubiese gustado hacerla de otra forma. Ellos ya saben cómo era la situación allí, tampoco voy a entrar yo en pelearme. Siempre que me junto con ellos, mi trato con ellos es normal, cordial, pero es verdad que una despedida un poco mejor no hubiese estado del todo mal», respondió.

Tras las especulaciones de que Nico Williams pudiera recalar en el Barcelona, el defensa vizcaíno se alegra «un montón» de que se quede en el Athletic el delantero, «un tío espectacular que está siempre con una sonrisa». También manifiesta que «había que vivirlo» el viaje de la gabarra por la ría por la consecución de la Copa, «disfruté como el que más y me alegré como el que más, como un niño, con mi familia. Las fotos y los recuerdos siempre estarán».

Aparte de a Carrasco, del Atlético de Madrid, también ha consultado a Aymeric Laporte, exjugador del Al-Nassr, sobre su nuevo equipo. «Todos me hablaron bien. Es verdad que cuando lleves tres o cuatro años, cueste más, no es sencillo. Hablé con Ayme y me contó cómo era la vida aquí y cómo era el club».

Sobre su marcha precisamente a Arabia, Iñigo Martínez afirma que la oferta recibida del Al-Nassr «a nivel económico no se puede comparar esta liga con ninguna de las otras. Viendo mi trayectoria y lo que había conseguido en el Barça, era el momento idóneo para dar ese siguiente paso. El recorrido del jugador y su carrera es corta. Obviamente, ya tengo 34 años, y estos trenes, estas oportunidades pasan una vez, y es complicado decir que no».

«Ni te lo crees»

También incide el central vizcaíno que «cuando ves la propuesta, ni te lo crees. Nadie está preparado para ver ese tipo de contratos, yo al menos, que siempre he dicho, como un compañero de la Real que decía 'yo soy un peón del fútbol', y entre comillas mi caso ha sido así. Poco a poco voy subiendo escalones hasta encontrarme con esto a base de esfuerzo y sudor. Pero, obviamente, a cualquiera que vea este tipo de contratos le pilla un poco de sopetón porque no se lo espera, y más a la familia cuando se lo comunicas».

Antes de cambiar de rumbo, Martínez habló con Hansi Flick después de la gira asiática del Barcelona «y sabía que iba a entender mi situación. Me quedaba un año de contrato y al final son 34 años, y estoy hay que tenerlo claro. Pasan pocas veces estas opciones y es complicado decir no. Le pillé de sorpresa pero lo entendió perfectamente. Desde el minuto 2 lo entendió perfectamente. Me dio mucha pena porque me tenía mucho aprecio, el aprecio era mutuo. Fue un momento de mucha emoción, se acababa el momento de estar juntos».