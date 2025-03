Iñigo Cabacas Herri Harmaila rechaza firmar el decálogo del Athletic sobre la grada popular

Dos semanas después de reunirse con la junta directiva, Iñigo Cabacas Herri Harmaila (ICHH) ha contestado por fin al documento que le presentó el club ... con las condiciones y compromisos que debían aceptar para que en San Mamés haya una animación sin insultos. ICHH ha emitido un comunicado en el que anuncia que rechaza firmar el decálogo de la junta. Pese a sus dos semanas en silencio, el grupo que convocó la huelga de animación dice que es algo que «dejamos bien claro desde el principio».

Su argumento es que «no vamos a firmar ningún documento que convierta la Herri Harmaila en una grada fans controlada por algún estamento». Este grupo acusa a la junta de Jon Uriarte, criticado este domingo durante el partido con gritos de «Uriarte, kanpora!», de presentarles un documento «contrario al espíritu de grada popular aprobado en la asamblea de 2022» y de intentar «instaurar un modelo de grada fans a imagen y semejanza del Real Madrid«.

ICHH, que dicen ser 400 aficionados, es el único de los tres grupos de la Grada Popular que ha llamado a la huelga de animación. Euskal Lions (con una representación inferior a 10 personas en esa zona) está cercano a ellos mientras Piratak mantiene la animación en su esquina junto a la Tribuna Este. En todo caso, ninguno de los tres grupos ha firmado el documento, aunque los interlocutores de Piratak que se reunieron con la junta dijeron a sus interlocutores recibirlo bien a nivel particular.

El grupo de Iñigo Cabacas lleva unos cuantos partidos sin dirigir la animación con el argumento de que sus dinamizadores han sido multados. Las fuentes consultadas indican que las sanciones les han llegado por insultos y otros tipos de incidentes. De hecho, hay dos personas a las que se impide el acceso al estadio por amedrentar, según el club, a quienes intentaban animar en medio de la huelga.

Armarriarengatik, infernu bilakatu dezagun San Mames!

ICHH ha respondido al club con otro documento «consultado con otros grupos que dinamizan la animación». No dicen ni quiénes son ni si han aceptado su propuesta. La situación ha dejado en un momento incómodo a los miembros de este grupo que se han encontrado con una contundente respuesta del resto del estadio. Cada vez que lanzan una proclama se encuentran con una pitada. Había sucedido en partidos anteriores, pero ante el Mallorca los silbidos fueron aún de mayor envergadura.

El grupo dice que «a pesar de los posibles errores cometidos», que no señala, no le gusta esta situación. ICHH concluye su comunicado con un intento de poner la pelota en el campo de la directiva, a la que viene a decir que si en el partido del jueves no hay animación será responsabilidad suya, no de ellos.

Las grandes citas

Bajo esta estrategia indican que «dada la vital importancia del partido de este jueves, ofrecemos una alternativa para que la Herri Harmaila y San Mamés rujan». Como sus dinamizadores «no pueden usar los elementos de dinamización del club» porque sobre ellos pesan sanciones, han pedido permiso al club para «introducir nuestros elementos de animación (dos megáfonos, dos bombos y 3 banderones ignífugos».

Si el club acepta sus condiciones, lo darán todo para animar, tal y como concluyen. «Si no hay impedimentos, haremos de San Mamés un infierno como en las grandes citas».