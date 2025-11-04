El inglés que animará al Athletic: «Me impresionó muchísimo el ambiente de San Mamés»

En la tienda del Newcastle, en pleno St. James' Park, el guarda jurado observa sorprendido y sonriente a un joven con una bufanda y una ... camiseta del Athletic. Es la avanzadilla rojiblanca, pero su tez pálida y los mofletes sonrojados dejan claro a primera vista que es inglés. Es Andrew Hough, hincha del Sunderland y del Athletic.

Cuando el responsable de la seguridad descubre una mochila del Sunderland, gran rival del Newcastle, bromea simpático con el gesto de ponerle de patitas en la calle.

«Soy miembro del Club Athletic», explica este carrocero de 36 años. «Estoy desesperado por lograr una entrada porque no me tocó en el club rojiblanco», suspira, mirando hacia las taquillas del estadio. Porfiará por ella hasta el final. Al menos se consuela de que ya tiene una para el Sunderland-Athletic de la Premier League International Cup sub'21 que se juega el próximo martes y con su planificación para un viaje a Bilbao, con partido incluido en San Mamés, en abril.

Aunque nació en Stevenage, en el sur de Inglaterra, y fue criado en el norte, su corazón late al ritmo de San Mamés. «Me crié siendo hincha del Sunderland», relata con orgullo. «Con el tiempo, mi afición al fútbol se fusionó con mi amor por la historia, la comunidad y la identidad de la clase trabajadora. Desde que tengo memoria, mi padre me hablaba del vínculo histórico entre el Athletic y el Sunderland».

La semilla germinó. Hugh comenzó a leer sobre Euskadi, su historia, su cultura y sus gentes. Casi como una consecuencia lógica, el Athletic se convirtió en su segundo equipo. «Sentí una afinidad inmediata con la región. Desde entonces, he seguido todos los resultados y he intentado ver tantos partidos por televisión como he podido», cuenta.

En un Athletic-Barça

Solo ha podido viajar una vez a Bilbao, para presenciar un Athletic–Barcelona en 2023, pero la experiencia le marcó profundamente. «Me impresionó muchísimo el ambiente, la afición y la ciudad. Lo que se vive en San Mamés es algo único, una comunión entre el equipo y el pueblo». Andrew cree que ser del Athletic es mucho más que ser aficionado de un club. «Significa sentir orgullo, pertenencia y formar parte de una comunidad. Veo la pasión de los aficionados, su fe en el equipo y cómo el club también valora eso. El club de fútbol significa mucho para su gente y su ciudad, y eso lo viví en Bilbao».

Hough se arranca con la primera parte del himno del Athletic ante la estatua de Bobby Robson, mítico entrenador que estuvo aquí entre 1999 y 2004 y es el único que les ha llevado a dos Champions seguidas.

¿Cómo se toman en su entorno esta pasión tan fuerte y a la vez tan improbable por el Athletic? «Mi padre está muy orgulloso de que siga al Athletic, ya que siempre supo de su vínculo con su club, el Sunderland. Tengo amigos del País Vasco, y les encanta que me interese su país. Otros amigos futboleros piensan que estoy un poco loco, pero admiran que siga a un club tan singular», resume.

Pronostica un 2-3, pese a que su jugador favorito, Iñaki Williams, es baja por lesión. Sería una buena forma de reivindicar al club rojiblanco. «En Inglaterra, el Athletic está infravalorado. Se le reconoce como un gran equipo, pero su historia, su cultura y su identidad no se conocen del todo. Los comentaristas de televisión lo mencionan de pasada, pero a menos que hayas tomado la iniciativa de aprenderlo por tu cuenta, realmente no sabes lo únicos que son el Athletic y el pueblo vasco», se despide para seguir a la busca de una entrada.