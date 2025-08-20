El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un influencer culé incomoda a Nico Williams en plena Aste Nagusia: «Vente al Barcelona»

El jugador del Athletic fue abordado por un tiktoker mientras caminaba por la calle junto a sus amigos

E. C.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:14

Un influencer culé incomodó a Nico Williams mientras disfrutaba tranquilamente con sus amigos de la Aste Nagusia. El creador de contenido, de origen francés, abordó al futbolista cuando caminaba por la noche con sus amigos por la céntrica calle Buenos Aires, que une la zona de txosnas con la verbena de la Plaza Circular, y trataba de pasar desapercibido con una gorra negra y una sudadera gris.

El vídeo ha sido subido por el tiktoker Achraf, con casi 50.000 seguidores en la red social china, fue subido a última hora de la tarde del martes. «Espera, espera. Una foto», le pide el autor del vídeo al extremo del Athletic, al que aborda junto a otro acompañante. «No puedo, hermano», se disculpaba Nico, que trataba de ser protegido por sus colegas.

@achraf_officiel1 #bilbao🇪🇸 #nico #fiesta #bilbao #españa ♬ son original - 𝗔𝗖𝗛𝗥𝗔𝗙_𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟©

«Solo una foto, solo una foto», insistían. Ante la negativa del jugador, que se disculpó de forma educada y chocó la mano con uno de ellos. «Sin problema, está bien», aceptaban los seguidores. «Eres un buen jugador. Ven al Barcelona el año que viene. Buena suerte», le deseaba con cierta guasa el tiktoker mientras finalmente el jugador del Athletic accedía a un local de la calle Buenos Aires. El móvil del autor marcaba las dos de la madrugada.

El creador de contenido en cuestión cuenta con numerosos vídeos posando con las camisetas de PSG y Barcelona. Su gesto ha sido reprochado por algunos usuarios en TikTok. «Déjale en paz, chaval, que se lo está pasando bien en las fiestas de su ciudad», le afeaba uno de los comentarios. Nico Williams dijo 'no' al Barça por segundo año consecutivo. El club que preside Joan Laporta no podía garantizar su inscripción por si delicada situación económica, incapaz de cumplir el fair play financiero. El pequeño de la saga decidió renovar hasta 2035 y quedarse en Bilbao y su cláusula pasó de 58 a 87 millones de euros.

