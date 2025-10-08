¿Qué incluye el Athletic con la entrada de 730 euros en el palco contra el PSG? El club ha decidido eliminar 44 butacas de la zona presidencial y las ha puesto a la venta a un precio de lujo

El Athletic ha reducido su palco presidencial en 44 localidades y las ha puesto a la venta a un precio de lujo, tal y como ha podido constatar este periódico. Comenzaron con esta estrategia a finales de la pasada campaña y en los últimos partidos de la presente temporada se percibe una fuerte demanda por estos pases.

No es barata esta zona de San Mamés. A estas horas se venden entradas a precios entre 545 euros (contra Qarabag, Getafe, Oviedo y Espanyol) y 730 (PSG) pasando por los 605 que cuesta una butaca ahí ante el Sporting. Los partidos ante el Atlético de Madrid, Real Madrid y Real Sociedad, que podrían ser incluso aún más caros que los del PSG, no tienen aún precio.

El proceso de reducir el palco no fue anunciado por Ibaigane, pero cualquiera puede acceder a la compra de entradas en esa zona a través de la web de la entidad. Se denominan Executive Club y tienen un precio al alcance de bolsillos muy privilegiados. Quienes compren una entrada en Executive Club tienen derecho a «localidades VIP junto al palco presidencial», catering exclusivo y acceso a sala privada para hospitality y networking, según se recoge en la web.

Estas localidades son más del doble de caras que una VIP de la zona del segundo anillo en un partido. Ante el Qarabag, por ejemplo, el precio más elevado en esa zona se va a los 205 euros.

El Athletic ingresará en torno a medio millón de euros por estas localidades extras. Vende 40 entradas en sus 23 partidos garantizados en casa (19 de Liga y 4 de Champions) al precio más barato (455 euros) ya da un ingreso a final de 418.600 euros.

Hay un puñado de plazas aún más caras. El Athletic vende entre 4 y 6 entradas por partido en el mismo palco presidencial. De estas no se facilita el precio en público. Quienes deseen acudir a la zona más noble de San Mamés deben enviar un correo al club para pedir información. Eso sí, se advierte que «es imprescindible ser mayor de edad y acudir con chaqueta y corbata en el caso de los hombres y con atuendo formal en el caso de las mujeres».