Iñaki Williams tiene que parar y se cae de la convocatoria de Ghana

El atacante del Athletic sufre un problema muscular y una sobrecarga en el «tensor de la fascia lata de su pierna izquierda» y se recuperará en el Lezama

Robert Basic

Robert Basic

Domingo, 5 de octubre 2025, 13:44

Iñaki Williams sintió que algo iba mal en el partido contra el Mallorca y pidió el cambio en el minuto 53, incapaz de continuar en ... el terreno de juego debido a una serie de problemas físicos que le obligaron a dejar su sitio a su hermano Nico. El extremo internacional reapareció así en el día en que su hermano cayó lesionado y entró en la ya de por sí ocupada enfermería del Athletic, donde empiezan a acumularse los efectivos de Ernesto Valverde. El club no ha perdido tiempo a la hora de hacer las pruebas pertinentes para conocer el alcance exacto del problema, desvelado en un parte médico emitido este domingo por el club. Los exámenes han determinado que el atacante bilbaíno sufre una «lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda». ¿Conclusión? «El capitán no se concentrará con la selección de Ghana y comenzará su recuperación en las instalaciones de Lezama», precisó Ibaigane, además de añadir que el futbolista sigue pendiente de pasar por exámenes adicionales.

