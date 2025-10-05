Iñaki Williams tiene que parar y se cae de la convocatoria de Ghana El atacante del Athletic sufre un problema muscular y una sobrecarga en el «tensor de la fascia lata de su pierna izquierda» y se recuperará en el Lezama

Robert Basic Domingo, 5 de octubre 2025, 13:44 | Actualizado 14:11h. Comenta Compartir

Iñaki Williams sintió que algo iba mal en el partido contra el Mallorca y pidió el cambio en el minuto 53, incapaz de continuar en ... el terreno de juego debido a una serie de problemas físicos que le obligaron a dejar su sitio a su hermano Nico. El extremo internacional reapareció así en el día en que su hermano cayó lesionado y entró en la ya de por sí ocupada enfermería del Athletic, donde empiezan a acumularse los efectivos de Ernesto Valverde. El club no ha perdido tiempo a la hora de hacer las pruebas pertinentes para conocer el alcance exacto del problema, desvelado en un parte médico emitido este domingo por el club. Los exámenes han determinado que el atacante bilbaíno sufre una «lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda». ¿Conclusión? «El capitán no se concentrará con la selección de Ghana y comenzará su recuperación en las instalaciones de Lezama», precisó Ibaigane, además de añadir que el futbolista sigue pendiente de pasar por exámenes adicionales.

Los servicios médicos se dieron prisa en reconocer a Iñaki Williams -apenas pasaron unas horas entre la lesión y las pruebas efectuadas-, quien de esta forma no tendrá que hacer miles de kilómetros para enfrentarse el miércoles a la República Centroafricana en el Ben M'Hamed El Abdi Stadium de El Jadida de Marruecos -el choque se disputa en el estadio neutral- y a Comores el próximo domingo en casa. El delantero queda desconvocado y las Black Stars no podrán contar con el bilbaíno de cara a estos partidos valederos para el Mundial de 2026. Se quedará en Lezama en manos de doctores y recuperadores rojiblancos, que intentarán rehabilitarle en el menor tiempo posible. Como suele ser habitual, el Athletic no ha dado los plazos relativos a la baja del capitán. «Queda pendiente de pruebas complementarias», se añadió en el comunicado. La buena noticia es que hay parón, por lo que hay más margen para trabajar en la recuperación y minimizar la pérdida de encuentros con la camiseta rojiblanca. Los hombres de Ernesto Valverde retomarán el pulso de la competición dentro de dos semanas en Elche, y poco después recibirán al Qarabag en la tercera jornada de la Champions. Habrá que ver si Williams llega a tiempo para estos duelos o necesitará un poco más de tiempo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión