Iñaki Williams sufre una lesión muscular «severa» que aumentará su periodo de baja

Igor Barcia Viernes, 24 de octubre 2025, 19:32

Malas noticias para el Athletic tras el examen realizado a Iñaki Williams para conocer el alcance de la lesión que sufrió en la primera parte del encuentro ante el Qarabag. El parte médico ofrecido por el club explica que «tras las pruebas complementarias realizadas al jugador Iñaki Williams, se ha comprobado que sufre una lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa».

Es decir, que dichas pruebas han descubierto que el problema es mayor que el que se pensaba tras el duelo del miércoles. Esta tarde, Ernesto Valverde ya era pesimista en cuanto a la recuperación del jugador de cara al derbi de la semana que viene frente a la Real. «No creo que esté», ha dicho. Dos horas después, el parte médico del club confirma ese pesimismo que ampliará el plazo de recuperación del delantero rojiblanco. Una lesión «severa» puede suponer que Iñaki Williams ponga el foco de su regreso a los campos después del próximo parón de selecciones, en el duelo del 23 de noviembre frente al Barcelona.

El nueve rojiblanco era un hombre que jamás se lesionaba, acumulaba kilómetros y encadenaba encuentros sin acusar la fatiga ni percances musculares. Pero la de este miércoles en San Mamés fue su segunda dolencia en apenas 17 días, algo inédito en sus 12 temporadas como rojiblanco. Será baja segura para el choque del sábado ante el Getafe y es duda de cara al derbi contra la Real Sociedad la semana que viene.

El mayor de los hermanos Williams se rompió en el partido contra el Mallorca, el pasado 5 de octubre, cuando abandonó el terreno de juego en el minuto 53. «Sufre una lesión muscular-sobrecarga en el tensor de la fascia lata de su pierna izquierda. El capitán no se concentrará con la selección de Ghana y comenzará su recuperación en las instalaciones de Lezama. Queda pendiente de pruebas complementarias», explicó el club en un parte médico. El bilbaíno se ahorró un largo viaje a África –su combinado nacional cumplió y estará en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México– y trabajó para regresar ante el Elche. Lo hizo. Entró en la segunda parte y certificó así su puesta a punto. No pudo celebrarlo con un triunfo, pero al fin y al cabo había regresado.

Ernesto Valverde le dio este miércoles la titularidad que apenas le duró 35 minutos, justo en el día en que el capitán igualó al mítico José María Orúe con 483 partidos como rojiblanco. Ya comparte con el bilbaíno la novena posición en la clasificación de futbolistas con más encuentros en la historia del club, a solo 13 de otra leyenda como Piru Gainza. Iñaki Williams totaliza 386 choques de Liga, 47 de Copa, 42 de Europa League, 5 de Supercopa y 3 de Champions. El del Qarabag, el de la efeméride, tampoco pudo festejarlo del todo porque una nueva lesión le privó de disfrutar como es debido de una victoria clave.