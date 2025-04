Iñaki Williams entra en la convocatoria ante el Rangers

Buenas noticias para el Athletic. Iñaki Williams ha entrado en la convocatoria para el partido de este jueves contra el Rangers. El domingo tuvo que ... abandonar el césped de San Mamés antes de que finalizara el encuentro ante el Rayo por unas molestias dejando a su equipo con diez en la recta final por una sobrecarga en la musculatura aductora de su pierna izquierda. Pero ya está disponible. Ernesto Valverde le ha incluido en la lista para un partido esencial; no así a Yuri Berchiche, que sigue de baja.

La Catedral vivía una fiesta tras el tercer gol de Sancet que sentenciaba el partido y suponía el tanto 5.000 de los rojiblancos en Liga. Y en ese momento, Iñaki Williams, que había entrado al campo en el minuto 60 en lugar de Djaló, enfiló el camino de los vestuarios. Lo hizo sin cojear, pero con gesto cariacontecido, lo que disparó las alarmas ante el temor de que pudiera sufrir una lesión muscular.

Tras el encuentro, Ernesto Valverde tranquilizó a la afición y aclaró que fue decisión suya que el mayor de los Williams se fuera a los vestuarios para no arriesgar. «Tenía una pequeña molestia y no he querido que siguiera porque al final estás en el campo y sin querer hay una jugada en la que cortas el juego o te pegas una carrera y el problema puede ser mayor», explicó el técnico, que apurará para contar con el delantero ante los escoceses.

En la decisión de Valverde pesó que el encuentro ante el Rayo hubiera quedado resuelto en la jugada anterior. «Le he pedido que saliera del campo», reveló. Se trataba de evitar males mayores, de que las molestias no fueran a más si se veía obligado a hacer un esfuerzo en ese tiempo de prolongación. Pues bien, ha surtido efecto y estará en la lista para medirse al Rangers.