Iñaki Williams no convence a su hermano de que buscaba el gol: «Es un poco fantasmilla»

Los hermanos Williams viven con gran intensidad los partidos. Tanto que hasta cuando acaba el partido siguen metidos en él. Tras la conclusión del duelo ... ante el Valladolid han protagonizado una escena muy curiosa. Mientras los jugadores se despedían de los hinchas desde el centro del campo las cámaras de DAZN han captado una discusión entre ambos sobre una jugada en la parte final del duelo.

🗣️ “Te lo juro”



Parece que Nico Williams no se cree que Iñaki ha querido tirar desde ahí 😂😂😂#LALIGAenDAZN ⚽️ https://t.co/6im3lQTzrY pic.twitter.com/K67DYuCyng — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2025

Iñaki ha recibido un balón lejano y ha colocado un gran golpeo desde su banda. La pelota ha pegado en el larguero. De haber entrado, habría sido una diana soberbia. ¿Iñaki quiso centrar o rematar a puerta? Los dos hermanos han abordado el asunto al concluir el duelo. «Te lo juro por mamá», parecía responder Iñaki a Nico cuando entre carcajadas le cuestiona si buscaba la diana o fue un golpe de suerte.

🗣️ "Es un poco fantasmilla. Sabía que me iba a decir que había chutado”



Nico Williams desvela en DAZN la conversación con su hermano Iñaki al final del partido 🤣#LALIGAenDAZN ⚽️ https://t.co/fGmrvZ2PoA pic.twitter.com/3QWu7DrSRo — DAZN España (@DAZN_ES) February 23, 2025

Iñaki, todo serio, intentaba convencer a su hermano de que buscó portería. Nico, elegido MVP del partido, habló luego de lo que habló con su hermano. De nuevo sonriente, bromeó. «Mi hermano es un poco fantasmilla. Sabía que me iba a decir que había chutado. Todo ha salido bien, Hemos ganado y los tres puntos se quedan en casa», dijo a pie de campo.

Y añadió en la sala de prensa. «He hablado con él. Creo que no lo ha hecho queriendo, aunque él dice que sí. Mi hermano tiene mucha calidad. Si dice que lo ha hecho así, así será»El extremo explicó su primer gol, una obra de arte. «Me quedo con el primero que he marcado. He arrancado hacia adentro, no veía opción de pase y he decidido seguir hasta rematar», indicó.