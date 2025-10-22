Iñaki Williams ante el debut de Nico en la Champions: «Ha pasado momentos jodidos»

Nico Williams vive ante el Qarabag una de las noches más especiales de su carrera. Debuta en la Liga de Campeones, un hito que llega ... tras varios años de crecimiento en el Athletic.

🦁 "Estamos con muchísima ilusión. Sobre todo para mi hermano: poder debutar en el club de su vida en #UCL", @Williaaams45. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/fPuhzjXKuz — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 22, 2025

Una lesión muscular con España el 7 de septiembre en Turquía le dejó sin jugar ante Arsenal y Borussia Dortmund. El menor de los hermanos Williams afronta el estreno europeo «con muchísima ilusión y ganas», según ha destacado su hermano y capitán del equipo, Iñaki.

Ahora le toca a Nico disfrutar del fútbol europeo de clubes de máximo nivel. El internacional con Ghana ha resaltado que «mi hermano ha pasado momentos muy jodidos, pero está con muchísima ilusión y ganas de debutar con el club de su vida en Champions y hacer un gran partido».

El Athletic no ha ganado ningún partido sin Nico y necesita su primera victoria en Champions. El capitán es optimista. «Estamos con confianza. En casa somos fuertes y tenemos que demostrarlo».