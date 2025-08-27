Hugo Guillamón, el valencianista que interesó al Athletic se va a Croacia El club rojiblanco sondeó su fichaje en el verano de 2023

Javier Ortiz de Lazcano Bilbao Miércoles, 27 de agosto 2025

Hugo Guillamón (San Sebastián, cumplió 25 años en enero) ya no es jugador del Valencia, el club en cuya cantera se integró con seis años. El centrocampista y central ha firmado dos años con el Hajduk Split. El Valencia no cobra, pero se ahorra su ficha y se reserva un porcentaje de un posible traspaso.

Ivan Rakitic, el exjugador del Barcelona y el Sevilla, que forma parte de la dirección deportiva del Hajduk, ha sido el elemento clave en el fichaje de Hugo Guillamón. El plan de conjunto de Split pasa por volver a competir por el título con el poderoso Dínamo de Zagreb.

En el verano de 2023 el Athletic, como ahora, buscaba reforzar el eje de la defensa. Y puso el ojo en Guillamón, nacido en San Sebastián, pero que a los dos se trasladó a vivir a L'Eliana. Puede jugar de central (puesto en el que debutó en Primera) o de mediocentro defensivo, pero en Lezama le veían como un apoyo para una zona de la zaga debilitada por la marcha de Iñigo Martínez al Barcelona.

El club rojiblanco contactó a finales de agosto con el jugador y el Valencia, a quienes trasladó su interés. Sin embargo, la operación no avanzó. El centrocampista vivía en el ostracismo con el entonces entrenador, Rubén Baraja, pero optó por persistir y quedarse en el club al que se integró con cinco años. El propio entrenador echó por tierra las maniobras de Ibaigane cuando poco antes de cerrar el mercado advirtió que «Guillamón nunca ha tenido la puerta abierta».

El centrocampista se puso nuevamente a tiro este verano, pero este periódico indicó que ya no interesaba al Athletic.

Temas

Athletic de Bilbao