La huella de De Marcos se agiganta

Cada uno se marca su propio camino en ese gran viaje que es la vida, según uno de los poemas más populares de Antonio Machado. Óscar de Marcos ha recorrido la mayor parte del suyo, futbolísticamente hablando, en el Athletic, y cuando toque echar la vista atrás su huella perdurará en el tiempo. Se encuentra próximo a cumplir 36 años –14 de abril de 1989–, pero la afición suspira para que el de Laguardia alargue un poco más esa senda.

Su rendimiento y ascendencia en el vestuario son argumentos deportivos de peso para apostar por una posible renovación de un futbolista que ayer igualó a Iker Munian en número de partidos con el equipo rojiblanco (560). Solo José Ángel Iribar está ya por delante (614). Frente al Espanyol entró en el campo en el minuto 70 en sustitución de Gorosabel, cuando los rojiblancos estaban por detrás en el marcador.

Valverde le dosifica, pero en las citas importantes el técnico no tiene ninguna duda. Juega sobre seguro y sigue confiando en 'Demar', como le llaman sus compañeros, por delante de Gorosabel y Lekue. Lejos, muy lejos, queda aquel verano de 2009 en el que un bisoño Óscar de Marcos –20 años– desembarcó en la concentración de pretemporada del Athletic. La plantilla cargaba pilas en Isla Canela y Joaquín Caparros fue el encargado de darle la bienvenida. Se estrecharon la mano y el utrerano le deseó suerte. El de Laguardia no podía imaginar que aquello era el comienzo de un trayecto que suma ya dieciséis etapas.

En ese viaje, aquel joven con la maleta cargada de ilusión se ha convertido en el primer capitán del equipo tras la marcha de Iker Muniain y uno de los futbolistas con más peso dentro del vestuario. Sus números y entrega le han convertido en un espejo en el que mirarse para los más jóvenes y un estandarte para la afición. El soldado De Marcos ya ha empatado con el de la Txantrea en el segundo cajón del podio como el futbolista que más veces ha vestido la camiseta rojiblanca y le superará seguro en lo que resta de temporada. Arriba, en lo más alto, Iribar, la leyenda. Cuando en octubre el alavés superó ante el Slavia Praga a otro mito como Txetxu Rojo –514 partidos– dijo sentirse emocionado. «Soy afortunado por meterme en el podio. Ellos son una referencia para mí. Es un orgullo para mí, mi familia y mis amigos», aseguró.

Su continuidad la próxima campaña es una incógnita. Los últimos cursos ha sobrevolado la posibilidad de que colgara las botas, pero finalmente ambas partes han ido casando intereses y prolongando la vinculación año a año. La temporada pasada el Athletic anunció la ampliación del contrato hasta junio de 2025 en un acto cargado de simbolismo. Fue tras la victoria liguera contra el Sevilla (2-0) en San Mamés, que también supuso la despedida oficial de Iker Muniain y Raúl García. La continuidad del multiusos de Laguardia era clave en aquel momento ante la marcha de estos dos pesos pesados para no vaciar la caseta de referentes. A falta de catorce jornadas ligueras y, como mínimo de los dos compromisos de octavos de la Europa League, el lateral ha disputado hasta la fecha 28 encuentros, frente a los 33 de la campaña anterior, con lo que podría mejorar sus registros del año de la Copa.

Falta por saber si De Marcos, a la vista de su rendimiento, opta por estirar un poco más el trayecto para seguir haciendo kilómetros en la banda derecha. Las sensaciones y la familia, que figura en lo más alto de su lista de prioridades, tendrán mucho peso en su decisión. Siempre que se le ha cuestionado sobre el veterano lateral, Valverde ha dejado claro que confía en él.

De momento, la huella el '18' del Athletic se ha agigantado. El último en hacer público su agradecimiento por la atención dispensada por el capitán para facilitar su integración ha sido el recién incorporado Maroan Sannadi tras su debut ante el Girona en San Mamés. «Al llegar al vestuario me ha felicitado y me ha regalado el brazalete de capitán con la fecha, un gran detalle», apuntó el nuevo jugador rojiblanco para descartar a continuación que «desde que he llegado se ha portado como el gran capitán que es y siempre lo voy a recordar».