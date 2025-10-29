El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Unai Gómez presiona la salida de balón de Bigas, del Elche. EFE

Hora de los segundos espadas

Con seis jugadores de baja por lesión o sanción, el fondo de armario debe nutrir al Athletic con Rego, Maroan, Adama, Vesga, Serrano, Unai Gómez e Izeta

Robert Basic

Robert Basic

Bilbao

Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:31

El Athletic solo ha ganado uno de los últimos siete partidos en la Liga (Mallorca), ha sacado en este tramo del calendario cinco de los ... 21 puntos posibles y tiene ahora mismo seis bajas que obligan a Ernesto Valverde a echar mano del fondo de armario, donde un puñado de futbolistas aguarda su oportunidad. Algunos de ellos han pasado del primer al segundo plano, como por ejemplo Maroan Sannadi, Adama Boiro y Mikel Vesga, y otros como Alejandro Rego, Unai Gómez y Nico Serrano esperan ser activados y disponer de minutos en un momento importante de la temporada. Los rojiblancos necesitan sumar, el derbi contra la Real Sociedad está a la vuelta de esquina, al igual que el choque de la Champions frente al Newcastle, y luego llegará el Oviedo antes de un nuevo parón de selecciones. Toca gestionar bien los recursos disponibles y sacar chispas de una plantilla hecha para competir en cuatro frentes.

