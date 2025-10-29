Hora de los segundos espadas

El Athletic solo ha ganado uno de los últimos siete partidos en la Liga (Mallorca), ha sacado en este tramo del calendario cinco de los ... 21 puntos posibles y tiene ahora mismo seis bajas que obligan a Ernesto Valverde a echar mano del fondo de armario, donde un puñado de futbolistas aguarda su oportunidad. Algunos de ellos han pasado del primer al segundo plano, como por ejemplo Maroan Sannadi, Adama Boiro y Mikel Vesga, y otros como Alejandro Rego, Unai Gómez y Nico Serrano esperan ser activados y disponer de minutos en un momento importante de la temporada. Los rojiblancos necesitan sumar, el derbi contra la Real Sociedad está a la vuelta de esquina, al igual que el choque de la Champions frente al Newcastle, y luego llegará el Oviedo antes de un nuevo parón de selecciones. Toca gestionar bien los recursos disponibles y sacar chispas de una plantilla hecha para competir en cuatro frentes.

En la enfermería del Athletic están en estos momentos Iñaki Williams, Aymeric Laporte, Iñigo Lekue, Beñat Prados y Unai Egiluz, estos dos últimos lesionados de larga duración. A ellos se les una la baja de Yeray Álvarez, sancionado por dopaje. Ante este panorama, sin olvidar el bajo rendimiento de varios indiscutibles como Ruiz de Galarreta, Nico Williams y Oihan Sancet, entre otros, la posibilidad de recurrir a gente no tan habitual con cierta frecuencia cobra sentido por las necesidades de la plantilla y la exigencia del calendario. Aire fresco, piernas fuertes y ganas de comerse el mundo es lo que vendría bien al equipo antes de que la Liga y la Champions bajen la persiana a mediados de noviembre, con el objetivo de sumar e irse al parón rehabilitados desde el punto de vista numérico y también anímico.

Uno de los que ha perdido mucho protagonismo en los planes de Valverde es Adama Boiro. Figura como el segundo jugador de campo con menos minutos de la plantilla en la Liga (45), solo por detrás de Izeta (32). El lateral apenas ha participado en una de las diez jornadas celebradas hasta la fecha, en el empate contra el Girona, y ante el Arsenal fue cambiado en la segunda parte (m.68). Y eso es todo. Tanto es así que en los escasos ratos de descanso de Yuri, que lo juega todo, Txingurri prefirió poner a Lekue por la izquierda. El año pasado, a estas alturas del campeonato de la regularidad, el defensa de Dakar había dispuesto de cuatro encuentros y 259 minutos, cinco veces más que ahora. Incluso llegó a actuar como extremo, algo que no se ha vuelto a repetir.

Algo parecido ocurre con Maroan, aunque con matices. El delantero ha jugado ocho partidos de Liga, pero solo uno como titular. Fue en la primera jornada contra el Sevilla, en la que además marcó el que es hasta ahora su único gol del curso. De ahí que apenas haya consumido 254 minutos en el campo, un 28,2% del total. Nada que ver con su cuota de protagonismo en la segunda parte de la campaña pasada, cuando llegó del Barakaldo a cambio de algo de más de cuatro millones de euros y saltaba a los terrenos de juego con mucha asiduidad. Tanto que en sus diez primeros encuentros ligueros como rojiblanco acumuló casi 400 minutos, es decir, un 44%.

Unai Gómez, a cuentagotas

Tampoco Unai Gómez encuentra camino hacia una mayor presencia en el esquema de su entrenador, que de momento le ha dado cinco partidos de Liga –ninguno como titular– y apenas 117 minutos. Solo Izeta, Adama y Rego han jugado menos que él, convertido en un revulsivo con la idea de insuflar energía al equipo y darle un mayor vuelo. Algo similar ocurre con Nico Serrano, con idéntico minutaje (117), quien salió ante Alavés, Girona y Mallorca, estos dos últimos en el once inicial. Su calidad puede ser de ayuda en estos momentos.

Por su parte, Vesga ha participado en ocho compromisos ligueros pero solo una vez como titular. 179 minutos (19,8%) figuran en su hoja de servicios, por los 82 de Rego repartidos entre cinco choques. Izeta cierra la lista con 32 en tres duelos.