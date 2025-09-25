Un histórico jugador inglés de los 80 y un triple campeón de Europa, viejo conocido del fútbol español, en Bilbao Peter Reid y Sammy Lee, leyendas del Liverpool y Everton, fueron protagonistas de un acontecimiento histórico para la capital del Merseyside

A. Mateos Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:07 | Actualizado 10:19h. Comenta Compartir

Los bilbaínos, especialmente los más futboleros, podrán disfrutar el próximo martes 7 de octubre de la presencia de dos leyendas del fútbol británico que hicieron historia en los años 80. Peter Reid y Sammy Lee, leyendas del Liverpool y Everton, triunfaron con sus equipos y protagonizaron una de las anécdotas más memorables de la capital del Merseyside; un desfile conjunto tras la final entre ambos clubes en la Copa de 1986. Los dos estarán en la sala BBK compartiendo sus vivencias en lo que será la presentación del documental 'Two Tribes', un film que recorre los momentos más icónicos del gran derbi del noroeste de Inglaterra.

La producción, dirigida por Tony Evans, explora los partidos más vibrantes de Liverpool y Everton, en pleno declive socioeconómico de la ciudad en los años 80 y en medio de una enorme agitación social y política en las calles. «Ambos ejercieron de tablas de salvación en un momento de crisis industrial muy duro», apuntaron los organizadores de Thinking Football, que encuentran similitudes con el Bilbao de los 80 y lo que representó el Athletic en aquel momento.

El mayor ejemplo de lo que fue la unión entre los dos 'grandes' equipos del Merseyside ocurrió en mayo de 1986 tras la final de la FA Cup, la Copa más importante del país. Las dos entidades organizaron un desfile conjunto por las calles de Liverpool con tres autobuses y lo hicieron antes de la final. Los 'reds' vencieron por 3-1 a los 'toffees' y se montaron en los dos primeros autocares. El Liverpool también había ganado la Liga por lo que tenían que pasear dos trofeos... Sin embargo, su rival acompañó al campeón sin ninguna copa que levantar.

Aquel acto, pasados 40 años, se recuerda como uno de los gestos más bonitos de la época, pero en aquel entonces los jugadores del Everton se fueron a casa enfadados. Contó el futbolista escocés de los 'toffees' Graeme Sharp que su autobús no tenía baño y tuvieron que usar latas vacías para orinar. Fue tan delicado aquel momento que su capitán, Peter Reid, que estará en Bilbao el próximo 7 de octubre, se negó a subir al autobús y el club le impuso una multa de dos semanas de salario. Desde la hinchada 'red' siempre se tomaron a broma el asunto. Apodaron al autobús del Everton como «el crucero perdedor».

Tributo a Howard Kendall

Reid también estará en la sala BBK el miércoles 8 de octubre. Ese día se proyectará el documental 'Howard's Way', cinta que narra la historia del Everton y su apogeo en la década de los 80 bajo la dirección del técnico Howard Kendall, que después dejó una profunda huella en el banquillo de San Mamés. Junto a él estarán los exjugadores del Athletic Joseba Agirre y Peio Uralde, que también estuvieron a las órdenes del preparador británico en Bilbao.

Peter Reid fue un histórico centrocampista del fútbol inglés. Seis años en el Everton, internacional con la selección inglesa, y campeón de la Recopa y la FA Cup con la camiseta de los 'toffees'. También levantó tres Supercopas en lo que fue una de las mejores épocas de un club que siempre ha vivido a la sombra del Liverpool.

A escasos metros de donde Reid disputaba sus partidos como local, el Goodison Park, Sammy Lee levantaba en Anfield tres Copas de Europa, tres Ligas, cuatro Copas de la Liga, tres Supercopas y una FA Cup, en lo que fue uno de los mejores Liverpool de la historia. Tras su etapa en Inglaterra pasó por España. Fichó por Osasuna y, tras dos temporadas en Pamplona, regresó a su país natal donde se retiró dos años después.

Temas

Liverpool

Audiencias