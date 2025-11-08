Un histórico que se estrena en el nuevo San Mamés en Primera

Robert Basic Bilbao Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:52 Comenta Compartir

El Oviedo regresa a San Mamés en la Liga después de un cuarto de siglo de ausencia, un tiempo en el que le ha pasado de todo al conjunto asturiano, desde varios descensos hasta la amenaza de la desaparición. Será la primera vez del equipo carbayón en el nuevo campo del Athletic como club de Primera, porque la última visita de un total de 41 del 21 de diciembre de 2011 fue en la Copa, fuera de la élite y todavía en el antiguo estadio, que dos años más tarde dejaría paso al flamante templo rojiblanco. Jugaron los del Carlos Tartiere en el actual recinto en Segunda contra el Bilbao Athletic, pero es ahora cuando vivirán su bautismo de fuego en La Catedral como integrantes de la máxima categoría.

La última visita liguera del Oviedo se produjo en diciembre de 2000, cuando el Athletic se impuso con un contundente 4-0 –doblete de Yeste y goles de Javi González y Guerrero– y asistió luego al descenso de los asturianos. A partir de ahí comenzó la deriva de un club histórico, que dio con sus huesos en Segunda, primero, y Segunda B y Tercera, después. Los impagos y las denuncias se sucedían, las refundaciones estaban encima de la mesa y hasta hubo peligro de desaparición. Los carbayones estaban en el infierno del que tardaron en salir 25 años, concretamente en junio de este 2025. Veljko Paunovic fue el arquitecto del tan soñado ascenso, también exjugador de los azules, y la directiva le despidió tras dos meses en la élite y cuando estaba fuera de los puestos de descenso. Los ovetenses llegan ahora a Bilbao como colistas y eliminados en la Copa por un Primera Federación como el Ourense.

Ocho triunfos en Bilbao

En aquella visita de 2000, en el once que presentó el Oviedo estaban gente como Esteban, Onopko y Oli, entre otros, y en el banquillo se sentaba el difunto Radomir Antic. Ahora las figuras son el portero Aarón, el mediocentro Dendoncker, los extremos Chaira y Viñas, el delantero Rondón y una leyenda como Cazorla, quien parte siempre desde el banquillo y entra en las segundas partes. El técnico es Luis Carrión, el elegido para sustituir a Paunovic, nombrado hace poco el nuevo seleccionador de Serbia.

Así que vuelve el Oviedo a Bilbao para estrenarse en la élite en el nuevo San Mamés, donde llega ahogado y necesitado de puntos. Curiosamente, el Athletic es el rival al que más veces ha ganado lejos de casa en toda su historia (8), aunque también ha perdido 24 encuentros y empatado otros seis.