La historia detrás del traje rojiblanco de Antxon

Este athleticzale se ha convertido en una de las atracciones de Praga por su indumentaria

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Enviado especial. Praga

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:09

En Staroměstské náměstí, la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, el punto de encuentro de la hichada del Athletic, destaca una persona por su ... indumentaria. Entre decenas de turistas, un número importante también de aficionados del equipo bilbaíno, Lekue y Vesga que han dado un paseo por aquí, sobresale Antxon, con traje rojiblanco. Va con sus amigos Mikel y Juanjo.

