La historia detrás del traje rojiblanco de Antxon

En Staroměstské náměstí, la plaza de la Ciudad Vieja de Praga, el punto de encuentro de la hichada del Athletic, destaca una persona por su ... indumentaria. Entre decenas de turistas, un número importante también de aficionados del equipo bilbaíno, Lekue y Vesga que han dado un paseo por aquí, sobresale Antxon, con traje rojiblanco. Va con sus amigos Mikel y Juanjo.

Él explica la razón de esta indumentaria. «Tengo una hermana costurera. Tomando un día unas birras le dije a ver si me lo hacía. Y llevo 20 años con él. Me lo pongo cuando viajo con el Athletic y en partidos importantes», cuenta mientras algún hincha le pide fotos.

Él es optimista para el duelo de esta noche. «Vamos a ganar seguro. Es que lo necesitamos», coincide con uno de sus colegas. Otro, en cambio, es más escéptico, pero «hoy es uno de los partidos que tenemos que ganar».

Han venido sin entrada pero ya han encontrado un pub irlandés que televisará el duelo. «Hay quedada», explican. Antxon lo agradecerá verlo en el interior. «Voy forrado por dentro, llevo dos térmicas. Pero tengo un poco de frío. Aunque habrá que aguantar».