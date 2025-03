La historia detrás de la bufanda del Athletic lanzada a Jhayco en Barcelona: «Me metieron en problemas...»

Para entender por qué el rapero puertorriqueño Jhay Cortez terminó en su concierto del pasado domingo en Palau Sant Jordi de Barcelona con una bufanda ... en la cabeza del Athletic hace falta retroceder unas horas en el tiempo y viajar hasta la habitación del joven athleticzale Gari Serna en su casa de Arrigorriaga. Fan de esta estrella de la música, había organizado un viaje exprés para disfrutar por segunda vez de esta estrella de la música latina en directo. Y no dudó en meter en su mochila la insignia rojiblanca para intentar que la luciese durante su bolo.

«Le vi en un concierto en Puerto Rico con una bufanda del Recreativo de Huelva y pensé 'cómo no va a llevar la del Athletic'. Y la guardé en mi mochila», explica a este periódico este chaval de 18 años, estudiante de primer curso del grado en Comunicación Audiovisual de la UPV-EHU. Para no faltar a clase, cogió en Loui el vuelo de primer hora de la mañana hacia Barcelona el mismo domingo, a pocas horas para el concierto, y regresó en el más madrugador del lunes. «La otra vez fui con mi hermano, pero esta vez no podía. Así que me animé a ir solo».

A lo que se refiere es a la imagen de finales del año pasado, cuando lució una bufanda del Recre en un concierto que dio en San Juan, en Puerto Rico. «Esto me lo regalaron en Europa, de una división de fútbol», contaba posteriormente en una pequeña entrevista. Se trataba de un distintivo del Frente Onuba, la sección de aficionados ultras del conjunto andaluz. Lo más probable es que la recibiera en un bolo que realizó en julio en una discoteca de Punta Umbría, la última fecha en su gira por España.

Esto pasó ayer eh, @jhaycortez cantó FIEL con mi bufanda del Athletic Club de Bilbao en bcn. Eskerrik asko lagun, gutako bat. pic.twitter.com/EM5eR1unMx — Gari Serna (@GariSerna) March 17, 2025

La entrada que había conseguido era una de las más caras que le permitía estar en las primeras filas. «Vi que le lanzaron una camiseta del Barcelona, pero no se la puso y se la guardó. Ahí era el momento perfecto. La saqué de la mochila y se la lancé para que cayese al suelo. La recogió y se la puso en la cabeza durante unos tres o cuatro minutos», recuerda. Y entonó su éxito 'Fiel'. Gari subió la imagen y un vídeo a su cuenta de 'X', antes Twitter, y la repercusión de su atrevimiento le ha pillado por sorpresa. «Mis colegas al principio no se lo creían. Hasta lo ha compartido el Athletic en su cuenta. Ahora me vacilan diciéndome que soy famoso», se ríe este joven.

También el otro protagonista de la historia, el rapero internacional, se ha hecho eco de esta anécdota en su perfil de Instagram, donde cuenta con varios millones de seguidores. «¡Me enviaron esta bufanda sin yo saber de qué era y me metieron en problemas! No tenía conocimiento. ¡Todo es amor!», se reía el compositor latino.

Hasta el joven aficionado de Arrigorriaga ha lanzado una broma con un paralelismo entre la Copa y la Europa League. «En septiembre de 2023, en su concierto en Bilbao, Mora salió a cantar uno de sus mejores temas con la camiseta del Athletic. Al de unos meses, el 6 de abril, el Athletic se hizo con la ansiada Copa en La Cartuja. Ayer, Jhayco en Barcelona lució la bufanda del Athletic durante varios minutos de su 'show'. Por lo tanto...¿Tocará metal este año el Athletic? ¿Quién será el siguiente?», se preguntaba en referencia a la competición continental. Ambos son puertorriqueños y Serna calificó a Jhay Cortez en tono de humor como «el primer artista del cartel de la Athletic Hiria 2025. Ojalá sea verdad.