Los hinchas del United, sobre los athletizcales: «Estos aficionados me encantaría tenerlos en mi equipo» Elogian la actitud de los fans rojiblancos durante todo el partido

Bruno Vergara Viernes, 9 de mayo 2025, 11:51

El pasado 1 de mayo, cuando el Athletic perdió 0-3 ante el Manchester United en San Mamés, Bilbao pasó de ser una fiesta a un funeral. Del entusiamo de las horas previas a caras largas. La afición quedó tocada. Veían difícil la remontada en Old Trafford, pero se aferraban al milagro. De hecho, quedó demostrado este jueves, una jornada en la que los que los casi 4.000 athlticzales desplazados a Manchester soñaban con la gesta.

Así, el 0-1 de Jauregizar les hizo soñar. Sin embargo, cuando parecía que llegaría el 0-2, el United reaccionó y enterró las aspiraciones de los rojiblancos. Sobre el terreno de juego, los hombres de Valverde se vinieron abajo. No así los hinchas del Athletic, que no pararon de animarles. Al final del encuentro, con 4-1 en el marcador y tras saludar a sus ídolos, que estaban cabizbajos sobre el césped, la afición seguía con sus cánticos. Eso sorprendió a los ingleses, que alucinaron. «Esos son los verdaderos fans, respeto», escribió un internauta en un vídeo publicado por el diario 'Daily Mail', en el que se ve a los hinchas del Athletic que no paran de animar.

Esas imágenes han sorprendido a muchos aficionados ingleses. «Estos son los aficionados que me encantaría tener en mi equipo. Tienen el espíritu», sostiene otro usuario de las redes sociales, donde ha sido publicado el vídeo. Hasta los aficionados del United los elogian: «Soy hincha del Manchester United y debo reconocer el mérito de esta afición. De esto se trata el fútbol: si al principio no tienes éxito, te levantas y lo vuelves a intentar. ¡Buen ánimo, afición increíble!», escribe.

El vídeo publicado por el medio británico ha generado más de mil comentarios. Algunos conocen bien al Athletic y su historia y por ello saben que su afición siempre se entrega. «Saben que es un club legendario. Saben que de ahí viene el rey de la Liga», dice uno. «Esos son los llamados hinchas», sostiene otro.

La afición del Athletic se volcó con el equipo. Casi 4.000 hinchas hicieron que Shambles Square fuera una fiesta rojiblanca. Partían con desventaja en el marcador, pero nadie les ganaba en espíritu rojiblanco, ese que es único en el mundo.