Los hinchas del Athletic y Newcastle confraternizan de nuevo 31 años después: «Nos invitan los camareros»

Treinta y un años después, los hinchas del Newcastle y del Athletic han vuelto a confraternizar en las calles de la ciudad del Norte de ... Inglaterra. Las nuevas generaciones rojiblancas que han viajado a Newcastle han revivido una historia de amistad con los ingleses que tantas veces han oído hablar a sus mayores.

Los hinchas rojiblancos pasean con tranquilidad con sus camisetas rojiblancas. No hay tensión: solo buen ambiente, cánticos y conversaciones compartidas. El ambiente llega a tal grado de camaradería que son varios los hinchas rojiblancos que relatan casos en los que les han invitado a consumiciones. Gontzal Suances, entrenador del Plentzia y empleado de la Fundación Athletic, fue el héroe rojiblanco de aquel partido de 1994.

Esta mañana ha explicado a EL CORREO lo que han vivido algunas de sus personas más cercanas. «Hemos contactado con gente que ha venido e incluso nos dijeron 'es que entramos en los bares y nos invitan los camareros a las consumiciones'. Es una gozada».

J. Ortiz de Lazcano

Un matrimonio de Bilbao formado por Sara y Juan ha narrado que a ellos también les sucedió algo parecido. Rafa, un hincha rojiblanco, destaca que «nos han brindado un trato exquisito. Estábamos tomando algo, se acercó un señor y nos invitó a unas pintas. Otros que estaban al lado, también querían pagarnos otra».

Los dos clubes han confraternizado esta mañana. Lo han hecho en la sede de la Fundación del Newcastle, doscientos metros encima del estadio. El acto ha arrancado con la plantación de un retoño del árbol de Gernika en los jardines del local.

J. Ortiz de Lazcano

Luego han subido todos a la azotea del edificio donde hay un campo de césped artificial en el que treinta jugadores de cada equipo han disputado un partido de walking football (fútbol andando). Los directivos rojiblancos Laura Ruiz de Azua e Igor San Román han participado en el duelo. El primer gol, como no podía ser de otra manera, lo ha anotado Suances.