El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los hinchas del Athletic y Newcastle confraternizan de nuevo 31 años después: «Nos invitan los camareros»

Athletic Club

Los hinchas del Athletic y Newcastle confraternizan de nuevo 31 años después: «Nos invitan los camareros»

El club rojiblanco ha plantado un retoño del árbol de Gernika en la Fundación del club inglés

Javier Ortiz de Lazcano | Juanma Mallo

Enviados especiales. Newcastle

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

Treinta y un años después, los hinchas del Newcastle y del Athletic han vuelto a confraternizar en las calles de la ciudad del Norte de ... Inglaterra. Las nuevas generaciones rojiblancas que han viajado a Newcastle han revivido una historia de amistad con los ingleses que tantas veces han oído hablar a sus mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Leioa y el Indautxu lloran la muerte de su exfutbolista fallecido ayer en el accidente de moto en Lemoiz
  2. 2

    Las joyas de Lezama que Valverde se lleva a Newcastle: así son las nuevas promesas del Athletic
  3. 3

    Estas son las dos alternativas a las gafas cuando aparece la presbicia
  4. 4

    La zona de bajas emisiones de Barakaldo funcionará las 24 horas de lunes a domingo
  5. 5

    Unai, el joven de Elorrio que soñó con crear una marca y hoy la vende en su propia tienda
  6. 6

    El musulmán Zohran Mamdani, la promesa de la izquierda, conquista Nueva York y se presenta como fórmula para vencer a Trump
  7. 7 Un siglo de menús entre obreros
  8. 8

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  9. 9

    Una plaga de ratas «grandes como conejos» en Santurtzi
  10. 10

    Zupiria admite que «ha cambiado su discurso» sobre la delincuencia en Euskadi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los hinchas del Athletic y Newcastle confraternizan de nuevo 31 años después: «Nos invitan los camareros»